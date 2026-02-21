Не тільки погода та нова тактика. Чому важко збивати "шахеди" над Україною

Робота мобільних груп залежить від багатьох факторів

Протягом тривалого часу Росія активно використовує "шахеди" для атак, але чимало людей розуміє наскільки їх дійсно важко збивати. Виявляється, успіх роботи ППО залежить від дуже багатьох факторів.

Що треба знати:

На успіх роботи вогневої групи сильно впливає погода

Застосування реактивних дронів ускладнює роботу ППО

Про це розповів Руслан Гайдай — командир групи спецпризначення НГУ "Тайфун", в інтерв'ю DOU DefTech. За його слова, збити дрони в процесі масованої атаки чи навіть нальоту досить складно.

"Це дуже така складна історія. Елементарний приклад. Ми приїхали на точку, ми хотіли збити "шахеди". Ми приїхали з мобільною вогневою групою. У них класні кулемет, у них теплові камери, у них лазери. Над нами летить табун "шахедів". Ми дивимося по мапі вони над нами летять. Висота 300 м, а там починається хмара. Вона закінчується на 500 м. Тобто до хмари ми бачимо, над хмарою бачимо. В хмарі не бачимо", — каже Гайдай.

За його словами, ця ситуація не співпадіння, адже оператори "шахедів" ймовірніше спеціально їх загнали у хмару. В такому випадку стріляти було не доцільно. Окрім того, росіяни корегують швидкість польоту дронів. Використовують різні маневри тощо.

Як каже Гайдай, ворог досить хитрий в плані атак, не просто так використовує реактивні дрони чи ганяє їх по колу. У росіян є тактика і її головна ціль — виснажити ППО та втратив якомога менше "шахедів".

"Це як гра "Я знаю, що ти знаєш, що я знаю". Тактика росіян не стоїть на місті, вони хитрують", — каже командир групи.

Нагадаємо, Росія модернізувала дрон "Гарпію А-1". Вже відомо, що змінилося і чому збити стало складніше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія готує масований удар нового типу.