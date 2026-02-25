Укр

Можно ли остановить обстрелы украинских городов: командующий НГУ дал ответ

Анастасия Мокрик
Удары по городам Украины
Удары по городам Украины

Прекращение атаки возможно, но при нескольких условиях

Россия продолжает ежедневно обстреливать украинские города и чтобы остановить это, необходима системная и постоянная работа для наращивания возможностей противовоздушной обороны и перехвата вражеских дронов.

Что нужно знать:

  • Ракеты — это зона ответственности ПВО, а "Шахеды" — "война перехватчиков"
  • Остановить массированные атаки быстро невозможно: противник постоянно меняет тактику
  • Системы перехвата должны работать слаженно и "как часы", чтобы достичь необходимого уровня защиты

Об этом бригадный генерал, командующий Нацгвардией и Герой Украины Александр Пивненко рассказал в беседе с Анной Максимчук на ее YouTube-канале.

По его словам, бывший командир группы "Лазарь" Павел Елизаров был переведен по решению президента Владимира Зеленского в систему Министерства обороны и Воздушных сил, чтобы усилить работу и помочь новому министру обороны нарастить способности по противодействию воздушным угрозам.

В то же время Пивненко подчеркнул, что с ракетами ситуация сложнее.

Ракеты — это ПВО, а "Шахеды" — это война перехватчиков. И когда мы выйдем на достаточный уровень, этих "шахедов" не будет. Но для этого нужно время и системная работа всех подразделений сил обороны

объяснил он.

При этом, бригадный генерал уточнил, что системы перехвата должны работать слаженно и "как часы".

Не бывает быстро. Такая война глобальная. Нельзя так — остановить 400 "Шахедов" просто так, мобильными огневыми группами. Поскольку они постоянно меняют тактику применения

подытожил Пивненко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия готовит массированный удар нового типа.

