Можно ли остановить обстрелы украинских городов: командующий НГУ дал ответ
Прекращение атаки возможно, но при нескольких условиях
Россия продолжает ежедневно обстреливать украинские города и чтобы остановить это, необходима системная и постоянная работа для наращивания возможностей противовоздушной обороны и перехвата вражеских дронов.
Что нужно знать:
- Ракеты — это зона ответственности ПВО, а "Шахеды" — "война перехватчиков"
- Остановить массированные атаки быстро невозможно: противник постоянно меняет тактику
- Системы перехвата должны работать слаженно и "как часы", чтобы достичь необходимого уровня защиты
Об этом бригадный генерал, командующий Нацгвардией и Герой Украины Александр Пивненко рассказал в беседе с Анной Максимчук на ее YouTube-канале.
По его словам, бывший командир группы "Лазарь" Павел Елизаров был переведен по решению президента Владимира Зеленского в систему Министерства обороны и Воздушных сил, чтобы усилить работу и помочь новому министру обороны нарастить способности по противодействию воздушным угрозам.
В то же время Пивненко подчеркнул, что с ракетами ситуация сложнее.
Ракеты — это ПВО, а "Шахеды" — это война перехватчиков. И когда мы выйдем на достаточный уровень, этих "шахедов" не будет. Но для этого нужно время и системная работа всех подразделений сил обороны
При этом, бригадный генерал уточнил, что системы перехвата должны работать слаженно и "как часы".
Не бывает быстро. Такая война глобальная. Нельзя так — остановить 400 "Шахедов" просто так, мобильными огневыми группами. Поскольку они постоянно меняют тактику применения
