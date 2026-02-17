Росіяни змінили тактику ударів? Карта, яким був останній обстріл

В ході нічного обстрілу постраждало щонайменше дев'ятеро людей, серед яких діти

Росія змінила тактику своїх масованих атак на Україну. Якщо раніше ворог атакував велику кількість цілей, то зараз він концентрується лише на декількох напрямках.

Що треба знати:

Минулої ночі та зранку Росія використала проти України майже 400 дронів і 29 ракет різних типів

Під ударом були 12 областей

Росіяни намагалися якомога більше пошкодити нашу енергетику

Про це розповів Вадим Кушніков, оглядач порталу "Мілітарний" в ефірі "Київ24". За його словами, ціль росіян — перевантаження наших Сил ППО.

Ми бачимо, що в 2023, на початку 2024 року ворог свої засоби дійсно розподіляв на дуже велику кількість цілей. Тобто він застосовував ударні безпілотники не концентровано, а точково. Зі зміною тактики ми бачимо, що ворог почав концентрувати свої сили та засоби тільки на декількох напрямках, щоб перевантажити на цій ділянці наші сили та засоби протиповітряної оборони, — пояснив Кушніков

За його словами, саме це є найбільш важливою зміною тактики ворога за час повномасштабного вторгнення. Водночас завдяки супутниковій розвідці можна побачити початок підготовки до того чи іншого масового удару.

Що відомо про масований удар 17 лютого

Головною ціллю ворога вночі та зранку були енергетичні об'єкти в різних областях. Під ударом були 12 областей.

Рух ворожих цілей над Україною в ході атаки 17.02.2026

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, комбінований удар Росії був спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику. Ворог використав майже 400 дронів і 29 ракет різних типів, зокрема балістику. Значну кількість було збито, але, на жаль, є і влучання.

В Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів десятки тисяч людей. Усі необхідні служби працюють, щоб допомогти. Загалом під ударом були 12 областей, і, на жаль, відомо про дев’ятьох поранених, у тому числі – діти. Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці, Володимир Зеленський

Що Росія атакувала в ході минулого масованого обстрілу 12 лютого

У ніч на 12 лютого Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні "шахедами" та балістикою. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Павлограді, Одесі та на Харківщині. Основною ціллю ворога була критична інфраструктура, зокрема енергетика.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готує черговий масований обстріл. Ворог хоче використати останні морози, щоб позбавити українців тепла та світла.