В Україні викрили серйозне злочинне угрупування - ним керували "непрості люди" (фото і відео)

Затримано одного з організаторів банди, ще один — за кордоном

Кримінальна поліція спільно зі слідчими ГСУ викрила масштабну злочинну організацію, яка стояла за багатьма злочинами в Україні. Серед них — підпали автівок, знищення майна, залякування і викрадення людей, тиск з використанням вогнепальної зброї (навіть гранатометів), вимагання та розбої.

Що треба знати:

Головними були колишні "смотрящі" СІЗО Києва

Угруповання організовувало злочини на замовлення — від розробки плану до контролю виконання

Затримано одного з організаторів і 11 активних учасників банди

Про це повідомив заступник Голови НПУ — начальник кримінальної поліції у Національній поліції України Андрій Нєбитов.Кожний зі злочинів має різний почерк, різних виконавців, але одних й тих самих організаторів. Це були зашифровані "ляльководи", яких вже "розшифрували".

На вершині ієрархії знаходились колишні смотрящі столичного СІЗО, які після звільнення продовжили поширювати свій вплив на злочинців і створили стійке угруповання. Озброєне, законспіроване, добре обізнане в методах роботи поліції, — розповів він

Один з затриманих учасників банди

Ці "авторитети" кримінального світу керували "з тіні" та безпосередньо впливали на безпеку в державі. Основна їх діяльність – організація злочинів на замовлення, вимагання неіснуючих боргів, тиск на бізнес та окремих підприємців, у тому числі через замовлення інших кримінальних структур. Вони надавали "повний пакет послуг": розробка плану, підбір виконавців, надання зброї, контроль за вчиненням, оплата прихованими каналами.

Один із найбільш резонансних епізодів — викрадення громадянина Китаю. Зловмисники під виглядом інвестування у бізнес виманили чоловіка до України, вивезли в тихе місце й три дні били, поки не отримали доступ до його банківських рахунків і не заволоділи грошима, — розкрив деталі Нєбитов

Затримання ще одного члена злочинного угруповання

Поліція одночасно затримала одного з організаторів і 11 активних учасників злочинної організації. Ще одному організатору, який перебуває за кордоном, повідомлено про підозру заочно. Його буде оголошено в міжнародний розшук.

Знайдена у підозрюваних зброя

Ще один з затриманих

Ця операція Департаменту карного розшуку у співпраці з іншими підрозділами має стратегічне значення для криміногенної ситуації в Україні. Саме такі моменти доводять: безпека вимірюється у тому числі професіоналізмом тих, хто за неї відповідає, — резюмував начальник кримінальної поліції

Раніше "Телеграф" розповідав, чи екстрадують з Ізраїлю Тімура Міндіча. Він є одним із головних підозрюваних у розслідуванні про розкрадання великої суми коштів в енергетичній сфері України.