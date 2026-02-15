Ексміністра енергетики Галущенка затримано: хотів виїхати з України

У ніч на 15 лютого було затримано колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Причиною тому є нібито спроба перетину кордону.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на власні джерела. За їхніми словами, прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо Галущенка — для отримання інформації у разі його спроби перетнути кордон.

Зазначимо, що 10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ провело обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, а також на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді джерела УП повідомляли, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Новина доповнюється…