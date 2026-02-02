Мільйонні хабарі та швейцарські рахунки: що відомо зараз про сина Азарова, який був нардепом від "Партії регіонів"

Син колишнього прем'єра збудував бізнес-імперію на окупованих територіях та в РФ

Олексій Азаров — син колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова, екснардеп від "Партії регіонів" і дипломат. На відміну від своєї матері, яка все життя була в тіні чоловіка, він намагався будувати політичну кар'єру. У 2012 році Азаров-молодший потрапив до Верховної Ради, а після Революції Гідності опинився у центрі корупційних розслідувань і зник з медіапростору.

Що варто знати

Колишній нардеп та син експрем’єра підозрювався в отриманні хабаря у розмірі 140 мільйонів гривень за сприяння у призначенні Андрія Клюєва на посаду віцепрем'єра

Слідство виявило у 2014 році мільйонні активи Азарова-молодшого в іноземній валюті на рахунках у Швейцарії та Італії, що значно перевищували його офіційні доходи в деклараціях

Після втечі з України родина Азарових розбудувала мережу підприємств у РФ та на захоплених територіях Донбасу

Син Миколи Азарова народився в російському місті Калуга у 1971 році. Навчався в одному із московських університетів, а також в Українській академії зовнішньої торгівлі. Олексій працював у посольстві України у Фінляндії та Швейцарії, а згодом став радником прем'єр-міністра України Віктора Януковича у 2002 році.

Олексій Азаров. Фото: Фейсбук Олексія Азарова

У 2012 році Олексій став депутатом Верховної Ради України від "Партії регіонів". Там він був першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності і сходив до керівних органів партії.

Син Миколи Азарова Олексій. Фото: УНІАН

Це був час піку впливу його батька Миколи Азарова, прем’єр-міністра України. Олексій, як і чимало його колег із оточення, вважався перспективним молодим політиком. Але доля склалася інакше.

Скандали за участі Олексія Азарова

Коли режим Януковича впав у 2014 році, проти Азарова-молодшого стали порушуватися серйозні кримінальні провадження. Серед них:

Підозра у хабарі у розмірі 140 млн грн. За даними генпрокуратури, Микола та Олексій Азарови отримали величезну "відкатну" суму за призначення глави адміністрації президента Андрія Клюєва на посаду віцепрем'єра.

За даними генпрокуратури, Микола та Олексій Азарови отримали величезну "відкатну" суму за призначення глави адміністрації президента Андрія Клюєва на посаду віцепрем'єра. Розслідування у Європі. Італійські суди арештовували вілли Азарова-молодшого на Сардинії та рахунки в швейцарських банках. У 2012–2014 роках Олексій Азаров, бувши народним депутатом, отримав 7,7 млн євро, 600 тис. швейцарських франків і 500 тис. доларів США з невстановлених джерел. Надалі ці кошти були перераховані на рахунки у Швейцарії, Італії та Ліхтенштейні. Водночас у деклараціях за цей період він задекларував лише 19,65 млн гривень доходів, що, за версією слідства, могло свідчити про приховування реальних фінансових надходжень.

Італійські суди арештовували вілли Азарова-молодшого на Сардинії та рахунки в швейцарських банках. У 2012–2014 роках Олексій Азаров, бувши народним депутатом, отримав з невстановлених джерел. Надалі ці кошти були перераховані на рахунки у Швейцарії, Італії та Ліхтенштейні. Водночас у деклараціях за цей період він доходів, що, за версією слідства, могло свідчити про приховування реальних фінансових надходжень. Розшук в Україні. У 2015 році МВС оголосило Олексія Азарова у розшук за підозрою в отриманні великого хабаря, і востаннє його бачили в Україні саме у харківському регіоні на початку 2014 року.

Олексій Азаров. Фото: Фейсбук

Що відомо про Олексія Азарова зараз

Після повалення режиму Януковича Олексій Азаров виїхав до Австрії, де має нерухомість і бізнес-інтереси. Його пов’язують з офшорними компаніями та інвестиційними проєктами, а з 2014 року він веде закрите, непублічне життя.

У 2025 році Харківський антикорупційний центр повідомив, що після втечі з України родина Азарових вибудувала бізнес-мережу на базі російської компанії "Развитие" та активів на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться, зокрема, про вугільний бізнес у співпраці з сином Олександра Бородая, який допомагав Росії. Олексій Азаров має стосунок до двох шахт у Ростовській області, володіє 80% московської компанії "Ростдон Трейд", що торгує вугіллям, а також 51% заводу "Металіст" в окупованій Макіївці.

Олексій Азаров. Фото з відкритих джерел

Крім того, Азаров-молодший є співзасновником фермерського господарства "Высокополье" в Іванівській області РФ та власником ТОВ "Охотничье хозяйство "Долматовское"". Там йому офіційно дозволено відстріл тварин будь-якими способами.

