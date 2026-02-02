Мільйонні хабарі та швейцарські рахунки: що відомо зараз про сина Азарова, який був нардепом від "Партії регіонів"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Син колишнього прем'єра збудував бізнес-імперію на окупованих територіях та в РФ
Олексій Азаров — син колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова, екснардеп від "Партії регіонів" і дипломат. На відміну від своєї матері, яка все життя була в тіні чоловіка, він намагався будувати політичну кар'єру. У 2012 році Азаров-молодший потрапив до Верховної Ради, а після Революції Гідності опинився у центрі корупційних розслідувань і зник з медіапростору.
Що варто знати
- Колишній нардеп та син експрем’єра підозрювався в отриманні хабаря у розмірі 140 мільйонів гривень за сприяння у призначенні Андрія Клюєва на посаду віцепрем'єра
- Слідство виявило у 2014 році мільйонні активи Азарова-молодшого в іноземній валюті на рахунках у Швейцарії та Італії, що значно перевищували його офіційні доходи в деклараціях
- Після втечі з України родина Азарових розбудувала мережу підприємств у РФ та на захоплених територіях Донбасу
Син Миколи Азарова народився в російському місті Калуга у 1971 році. Навчався в одному із московських університетів, а також в Українській академії зовнішньої торгівлі. Олексій працював у посольстві України у Фінляндії та Швейцарії, а згодом став радником прем'єр-міністра України Віктора Януковича у 2002 році.
У 2012 році Олексій став депутатом Верховної Ради України від "Партії регіонів". Там він був першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності і сходив до керівних органів партії.
Це був час піку впливу його батька Миколи Азарова, прем’єр-міністра України. Олексій, як і чимало його колег із оточення, вважався перспективним молодим політиком. Але доля склалася інакше.
Скандали за участі Олексія Азарова
Коли режим Януковича впав у 2014 році, проти Азарова-молодшого стали порушуватися серйозні кримінальні провадження. Серед них:
- Підозра у хабарі у розмірі 140 млн грн. За даними генпрокуратури, Микола та Олексій Азарови отримали величезну "відкатну" суму за призначення глави адміністрації президента Андрія Клюєва на посаду віцепрем'єра.
- Розслідування у Європі. Італійські суди арештовували вілли Азарова-молодшого на Сардинії та рахунки в швейцарських банках. У 2012–2014 роках Олексій Азаров, бувши народним депутатом, отримав 7,7 млн євро, 600 тис. швейцарських франків і 500 тис. доларів США з невстановлених джерел. Надалі ці кошти були перераховані на рахунки у Швейцарії, Італії та Ліхтенштейні. Водночас у деклараціях за цей період він задекларував лише 19,65 млн гривень доходів, що, за версією слідства, могло свідчити про приховування реальних фінансових надходжень.
- Розшук в Україні. У 2015 році МВС оголосило Олексія Азарова у розшук за підозрою в отриманні великого хабаря, і востаннє його бачили в Україні саме у харківському регіоні на початку 2014 року.
Що відомо про Олексія Азарова зараз
Після повалення режиму Януковича Олексій Азаров виїхав до Австрії, де має нерухомість і бізнес-інтереси. Його пов’язують з офшорними компаніями та інвестиційними проєктами, а з 2014 року він веде закрите, непублічне життя.
У 2025 році Харківський антикорупційний центр повідомив, що після втечі з України родина Азарових вибудувала бізнес-мережу на базі російської компанії "Развитие" та активів на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться, зокрема, про вугільний бізнес у співпраці з сином Олександра Бородая, який допомагав Росії. Олексій Азаров має стосунок до двох шахт у Ростовській області, володіє 80% московської компанії "Ростдон Трейд", що торгує вугіллям, а також 51% заводу "Металіст" в окупованій Макіївці.
Крім того, Азаров-молодший є співзасновником фермерського господарства "Высокополье" в Іванівській області РФ та власником ТОВ "Охотничье хозяйство "Долматовское"". Там йому офіційно дозволено відстріл тварин будь-якими способами.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей Олега Ляшка. Донька не носила прізвище батька, а син народився, коли дружині було 50.