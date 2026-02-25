Укр

Топ-офицеров ВСУ и СБУ задержали на большой взятке: наживались на укрытиях

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
1101
Служба безопасности задержала чиновников Новость обновлена 25 февраля 2026, 14:46
Служба безопасности задержала чиновников. Фото Коллаж "Телеграфа"

Деньги должны были пойти на оборону

Служба безопасности Украины задержала Командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ полковника Андрея Украинца и начальника Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко. Причиной тому стало подозрение в получении взятки в размере 320 тысяч долларов.

Что нужно знать:

  • По версии следствия, средства были похищены с проекта строительства
  • В мае 2025 года было решено о выделении 1,4 млрд грн для строительства сборно-разборных арочных конструкций
  • Чиновники предложили передать около 13 млн. грн. (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что на коррупции при строительстве укрытий для самолетов разоблачены командующие логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник УСБУ в одной из областей страны. Чиновники задержаны по ст. 208 УПК РФ.

Еще в мае 2025 года было принято решение о выделении 1,4 млрд грн для строительства сборно-разборных арочных конструкций. В ходе проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили серьезные нарушения:

  • проекты не отвечали требованиям безопасности
  • конструкции не обеспечивали надлежащую защиту авиации
  • стоимость работ была существенно завышена.

Однако несмотря на это, началось перечисление авансовых платежей по договорам. Для сокрытия хищения бюджетных средств и остановки проверки, командующий логистикой обратился к руководителю УСБУ одной из областей с просьбой "посодействовать" в подкупе руководства военной контрразведки. Последний согласился, выступил "гарантом" "соглашения", поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме.

Задержание офицеров ВСУ и СБУ
Задержание офицеров ВСУ и СБУ. Фото: Руслан Кравченко

Согласно данным следствия, во избежание ответственности и обеспечения невмешательства в процесс проверок, чиновники предложили передать около 13 млн. грн. (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств. Кроме того, планировалось привлечение "лояльных" аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства.

Найденные деньги
Найденные деньги. Фото: Руслан Кравченко

"25 февраля при попытке передачи неправомерной выгоды участники схемы задержаны "на горячем". Изъято 320 тысяч долларов США Хищение средств на оборону во время войны – прямая угроза национальной безопасности. Ответственность будет неотвратимой, независимо от занимаемых должностей", — говорится в материале.

Найденные деньги
Найденные деньги. Фото: Руслан Кравченко

Ситуацию прокомментировали в Службе безопасности Украины:

"Мы продолжаем курс на самоочищение Службы и других составляющих сил обороны. Это критически важное направление работы, ведь коррупцию во время войны можно приравнять к измене. Это недопустимое явление, которое мы и дальше будем бескомпромиссно искоренять. Причастные к этому преступлению будут отвечать по закону. Всех, кто задумывается над подобными поступками в будущем – предупреждаю: наказание будет неотвратимым. Спасибо сотрудникам внутренней безопасности Службы, которые своевременно и успешно провели операцию по задержанию злоумышленников", – отметил и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

Задержание офицеров ВСУ и СБУ.
Задержание офицеров ВСУ и СБУ. Фото: Служба безопасности Украины
Найденные деньги
Найденные деньги. Фото: Служба безопасности Украины
Задержание офицеров ВСУ и СБУ
Задержание офицеров ВСУ и СБУ. Фото: Служба безопасности Украины

Владимир Компаниченко — кто он

До 2021 года занимал должность заместителя начальника УСБУ в Херсонской области.

До 25 июля 2022 г. Компаниченко был начальником управления СБУ в Черновицкой области.

17 ноября 2025 года президент Владимир Зеленский назначил нового начальника СБУ в Житомирской области – Компаниченко Владимира Владимировича. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 15 февраля Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы.

Теги:
#СБУ #Взятка #Задержание #ВСУ #Владимир Компаниченко #Андрей Украинец