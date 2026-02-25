Топ-офицеров ВСУ и СБУ задержали на большой взятке: наживались на укрытиях
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1101
Деньги должны были пойти на оборону
Служба безопасности Украины задержала Командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ полковника Андрея Украинца и начальника Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко. Причиной тому стало подозрение в получении взятки в размере 320 тысяч долларов.
Что нужно знать:
- По версии следствия, средства были похищены с проекта строительства
- В мае 2025 года было решено о выделении 1,4 млрд грн для строительства сборно-разборных арочных конструкций
- Чиновники предложили передать около 13 млн. грн. (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что на коррупции при строительстве укрытий для самолетов разоблачены командующие логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник УСБУ в одной из областей страны. Чиновники задержаны по ст. 208 УПК РФ.
Еще в мае 2025 года было принято решение о выделении 1,4 млрд грн для строительства сборно-разборных арочных конструкций. В ходе проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили серьезные нарушения:
- проекты не отвечали требованиям безопасности
- конструкции не обеспечивали надлежащую защиту авиации
- стоимость работ была существенно завышена.
Однако несмотря на это, началось перечисление авансовых платежей по договорам. Для сокрытия хищения бюджетных средств и остановки проверки, командующий логистикой обратился к руководителю УСБУ одной из областей с просьбой "посодействовать" в подкупе руководства военной контрразведки. Последний согласился, выступил "гарантом" "соглашения", поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме.
Согласно данным следствия, во избежание ответственности и обеспечения невмешательства в процесс проверок, чиновники предложили передать около 13 млн. грн. (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств. Кроме того, планировалось привлечение "лояльных" аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства.
"25 февраля при попытке передачи неправомерной выгоды участники схемы задержаны "на горячем". Изъято 320 тысяч долларов США Хищение средств на оборону во время войны – прямая угроза национальной безопасности. Ответственность будет неотвратимой, независимо от занимаемых должностей", — говорится в материале.
Ситуацию прокомментировали в Службе безопасности Украины:
"Мы продолжаем курс на самоочищение Службы и других составляющих сил обороны. Это критически важное направление работы, ведь коррупцию во время войны можно приравнять к измене. Это недопустимое явление, которое мы и дальше будем бескомпромиссно искоренять. Причастные к этому преступлению будут отвечать по закону. Всех, кто задумывается над подобными поступками в будущем – предупреждаю: наказание будет неотвратимым. Спасибо сотрудникам внутренней безопасности Службы, которые своевременно и успешно провели операцию по задержанию злоумышленников", – отметил и.о. главы СБУ Евгений Хмара.
Владимир Компаниченко — кто он
До 2021 года занимал должность заместителя начальника УСБУ в Херсонской области.
До 25 июля 2022 г. Компаниченко был начальником управления СБУ в Черновицкой области.
17 ноября 2025 года президент Владимир Зеленский назначил нового начальника СБУ в Житомирской области – Компаниченко Владимира Владимировича. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 15 февраля Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы.