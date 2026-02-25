Топ-офицеров ВСУ и СБУ задержали на большой взятке: наживались на укрытиях

Деньги должны были пойти на оборону

Служба безопасности Украины задержала Командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ полковника Андрея Украинца и начальника Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко. Причиной тому стало подозрение в получении взятки в размере 320 тысяч долларов.

Что нужно знать:

По версии следствия, средства были похищены с проекта строительства

В мае 2025 года было решено о выделении 1,4 млрд грн для строительства сборно-разборных арочных конструкций

Чиновники предложили передать около 13 млн. грн. (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что на коррупции при строительстве укрытий для самолетов разоблачены командующие логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник УСБУ в одной из областей страны. Чиновники задержаны по ст. 208 УПК РФ.

Еще в мае 2025 года было принято решение о выделении 1,4 млрд грн для строительства сборно-разборных арочных конструкций. В ходе проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили серьезные нарушения:

проекты не отвечали требованиям безопасности

конструкции не обеспечивали надлежащую защиту авиации

стоимость работ была существенно завышена.

Однако несмотря на это, началось перечисление авансовых платежей по договорам. Для сокрытия хищения бюджетных средств и остановки проверки, командующий логистикой обратился к руководителю УСБУ одной из областей с просьбой "посодействовать" в подкупе руководства военной контрразведки. Последний согласился, выступил "гарантом" "соглашения", поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме.

Согласно данным следствия, во избежание ответственности и обеспечения невмешательства в процесс проверок, чиновники предложили передать около 13 млн. грн. (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств. Кроме того, планировалось привлечение "лояльных" аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства.

"25 февраля при попытке передачи неправомерной выгоды участники схемы задержаны "на горячем". Изъято 320 тысяч долларов США Хищение средств на оборону во время войны – прямая угроза национальной безопасности. Ответственность будет неотвратимой, независимо от занимаемых должностей", — говорится в материале.

Ситуацию прокомментировали в Службе безопасности Украины:

"Мы продолжаем курс на самоочищение Службы и других составляющих сил обороны. Это критически важное направление работы, ведь коррупцию во время войны можно приравнять к измене. Это недопустимое явление, которое мы и дальше будем бескомпромиссно искоренять. Причастные к этому преступлению будут отвечать по закону. Всех, кто задумывается над подобными поступками в будущем – предупреждаю: наказание будет неотвратимым. Спасибо сотрудникам внутренней безопасности Службы, которые своевременно и успешно провели операцию по задержанию злоумышленников", – отметил и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

Владимир Компаниченко — кто он

До 2021 года занимал должность заместителя начальника УСБУ в Херсонской области.

До 25 июля 2022 г. Компаниченко был начальником управления СБУ в Черновицкой области.

17 ноября 2025 года президент Владимир Зеленский назначил нового начальника СБУ в Житомирской области – Компаниченко Владимира Владимировича. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

