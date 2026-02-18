Політичний крок чи дієві обмеження? Який ефект матимуть санкції проти Лукашенка

Україні необхідно дати юридичну оцінку діям білоруського режиму під час нападу Росії

Запроваджені Україною персональні санкції проти очільника Білорусі Олександра Лукашенка мають інформаційно-політичний характер. Практичний ефект від них, ймовірно, матиме обмежений характер і навряд чи вплине на позиції самопроголошеного президента РБ.

Проте юридичне закріплення Україною співучасті білоруського режиму в агресії РФ дало б змогу почати процес притягнення його очільників до персональної кримінальної відповідальності. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів опозиційний білоруський громадський діяч та політолог Дмитро Болкунець.

Що треба знати:

Україна запровадила персональні санкції проти Лукашенка за сприяння агресії РФ

Ефект від санкцій матиме обмежений вплив на режим

Стійкий мир неможливий без оцінки ролі Білорусі у війні

Чи небезпечні для Лукашенка санкції України

"Санкції, введені Україною щодо Олександра Лукашенка, мають насамперед інформаційно-політичний характер. Це крок, спрямований на розміщення чітких акцентів. Київ публічно та юридично фіксує свою позицію щодо ролі Лукашенка у війні. При цьому, практичний ефект цих заходів, ймовірно, буде обмеженим. Лукашенко як фізична особа не має фінансових активів чи господарських інтересів в Україні, які можна було б заморозити чи заблокувати. У цьому сенсі санкції мають скоріше морально-політичне значення, ніж економічне", — зазначив Болкунець.

Однак, за його словами, подальший розвиток ситуації може надати цим подіям інший масштаб. Істотним кроком могло б стати відкриття кримінального провадження на території України за фактами співучасті Лукашенка в агресії щодо надання території, інфраструктури та інших форм сприяння військовим діям проти України.

"Юридична кваліфікація таких дій змінила б рамку обговорення. Йшлося б уже не лише про санкційну політику, а й про персональну кримінальну відповідальність. У разі відкриття кримінального процесу важливим є оголошення гонорару (наприклад 10 млн євро) за затримання людини та доставку до суду", — пояснив політолог.

Дмитро Болкунець. Фото DELFI

Юридична оцінка дій КГБ та ФСБ

Крім того, важливим елементом стратегічної позиції України могло б стати офіційне визнання Комітету державної безпеки Республіки Білорусь та Федеральна служба безпеки Російської Федерації терористичними організаціями на національному рівні", — зазначив Болкунець.

На його думку, такий крок мав би насамперед політико-правовий ефект. Він зафіксував би оцінку ролі цих структур у гібридних та військових діях проти України та інших країн.

"З цього питання вже існує громадська ініціатива. Відповідна петиція підтримана низкою міжнародних діячів, зокрема лауреатами Нобелівської премії, із закликом до політиків дати правову оцінку діям цих структур. Як держава, що постраждала від агресії, Україна має моральне та юридичне право формувати власну доктрину реагування. Визнання КДБ та ФСБ терористичними організаціями та питання історичної пам'яті, стратегічної безпеки та довгострокового позиціонування країни на міжнародній арені", — наголосив експерт.

Визначення ролі Білорусі в російсько-українській війні

Він додав, що стійкий мир неможливий без урахування ролі Білорусі, яка була залучена до конфлікту через надання своєї території та інфраструктури. Тож, при обговоренні будь-якої майбутньої мирної угоди, важливо, щоб Білорусь фігурувала в ній як окремий елемент домовленостей.

"Мирний документ повинен містити чітко зафіксовані положення щодо зобов'язань Білорусі, гарантій невикористання її території у військових цілях, виведення ядерної зброї та механізмів міжнародного контролю. Без інституційного закріплення цих пунктів говорити про міцну безпекову архітектуру в регіоні буде важко", — підкреслив Болкунець.

Дмитро Болкунець

