США зрозуміли, що Путін брехав про "атаку", а Лукашенко розповів нову вигадку

Кремлю не вдалось очорнити Україну заявами про нібито атаку на Валдай

Центральне розвідувальне агенство (ЦРУ) США не підтвердило атаку дронів на резиденцію голови Росії Володимира Путіна у Валдаї. Водночас лідер Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи цю подію, згадав дивну історію.

Що треба знати:

ЦРУ назвали ціль, яку атакували БПЛА в ніч на 29 грудня в Росії

Трамп розлютився на Путіна та сказав, що "він плюнув в обличчя США"

Лукашенко згадав, як "вберіг" голову Кремля від "чергового замаху"

Як пише The Wall Street Journal, ЦРУ не підтвердили наліт українських дронів на резиденцію Путіна в Валдаї. Попри старанну пропаганду Кремля, у США все ж назвали основну ціль удару.

Нею виявились військові об'єкти у Новгородській області Росії. В цьому ж регіоні знаходиться і резиденція Путіна. Однак ціль атаки БПЛА була не поблизу неї, пише видання. Тобто, виходить, що Путін та Кремль вчергове збрехали, намагаючись очорнити Україну. Москва стверджувала, що резиденцію атакувало понад 90 дронів і їх усі "успішно збило" ППО.

Цікаво, що Трампа такий розвиток подій неабияк розгнівав. Він перепостив собі статтю New York Post про "удар" по Валдаю, написавши: "Путіну запропонували мир, але натомість він плюнув Америці в обличчя".

Допис Трампа по удар по Валдаю

Як Лукашенко прокоментував "атаку" на Валдай

Відповідаючи на питання журналістів, Лукашенко натякнув, що Україна "безжальна та шалена" у своїх атаках. За його словами, ще у 2023 він нібито попереджав Путіна про загрозу з боку Києва. Що правда, тоді йшлося про "замах" під час саміту БРІКС у ПАР.

Лукашенко каже, що у нього "були" дані розвідки про теракт. В результаті на саміт полетів глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Сьогодні вночі я подумав про те, що… Згадав розмову з Путіним. На мою думку, це було перед БРІКС у Південній Африці. Валізу збирає. Я кажу: "Ти куди?" — "Та ти що, не знаєш? В нас БРІКС" (відповів Путін. — Ред.)". Кажу: "Ти що, зібрався туди летіти?" Така дружня, братська розмова. Старшому братові: "Ти зібрався туди летіти?" — "Ну ось, просили, мене ж там чекають". Я кажу: "Ти що! Війна йде!" — "Ну, вони ж не такі шалені вже, не настільки шалені". Я кажу: "І ти що, вважаєш, що там все в здоровому глузді? Нема чого туди їхати!" Полетів тоді Лавров. Може, не тому, що я натиснув. Але я йому висловив свою думку", — заявив білоруський президент.

