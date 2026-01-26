Тривога не встигає за російськими дронами не просто так: експерт пояснив хитру тактику ворога

Мобільні вогневі групи не завжди вчасно розгортаються на позиціях

В понеділок, 26 січня, в Києві пролунав сигнал тривоги вже після того, як ворожі БПЛА помітили в місті. Існує кілька причин, чому так відбувається.

Про це "Телеграфу" розповів старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний. Несвоєчасне виявлення заважає збиттю дронів.

Що варто знати:

Своєчасному виявленню російських дронів заважає польот на надмалих висотах

Наявність терміналів Starlink робить безсилими засоби РЕБ

Пізнє виявлення БПЛА унеможливлює розгортання на позиціях мобільних вогневих груп

За його словами, ворожі дрони почасти летять на надмалих висотах, умовно на висоті багатоповерхівки. На низькій висоті вони використовують природні бар'єри (рельєф місцевості) аби маскуватись та по можливості уникати радіогоризонту українських радарів ППО.

"Власне все це ускладнює їх вчасне виявлення та збиття мобільними вогневими групами", – пояснив Земляний.

Дуже ймовірно, що дрони оснащені старлінками, отже можуть керуватись оператором напряму, додав він.

"Своєю чергою це ускладнює придушення цих дронів засобами РЕБ, фактично радіолектронні перешкоди на них не діють", – уточнив експерт.

Щодо випадків, коли дрони не збивають, він припустив, що це як раз і відбувається, коли їх прогавили. Саме через це мобільні вогневі групи (туди ж можна віднести і дрони-перехоплювачі) не встигають розгорнутись на свої позиції.

"Зазвичай вони розгортаються завчасно і по дельті дивляться маршрути польоту дронів, таким чином чекаючи на них в засідці", – відповів Земляний.

