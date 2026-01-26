Тревога не успевает за российскими дронами не просто так: эксперт объяснил хитрую тактику врага

Мобильные огневые группы не всегда вовремя разворачиваются на позициях

В понедельник, 26 января, в Киеве раздался сигнал тревоги уже после того, как вражеские БПЛА заметили в городе. Есть несколько причин, почему так происходит.

Об этом "Телеграфу" рассказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной. Несвоевременное обнаружение мешает сбитию дронов.

Что следует знать:

Своевременному обнаружению российских дронов мешает полет на сверхмалых высотах

Наличие в них терминалов Starlink делает бессильными средства РЭБ

Позднее обнаружение БПЛА делает невозможным развертывание на позициях мобильных огневых групп

По его словам, вражеские дроны отчасти летят на сверхмалых высотах, условно на высоте многоэтажки. На низкой высоте они используют природные барьеры (рельеф местности), чтобы маскироваться и по возможности избегать радиогоризонта украинских радаров ПВО.

"Собственно все это усложняет их своевременное обнаружение и сбитие мобильными огневыми группами", – объяснил Земляной.

Очень вероятно, что дроны оснащены старлинками, так что могут управляться оператором напрямую, добавил он.

"В свою очередь это осложняет подавление этих дронов средствами РЭБ, фактически радиоэлектронные помехи на них не действуют", – уточнил эксперт.

Относительно случаев, когда дроны не сбивают, он предположил, что это как раз и происходит, когда их проворонили. Именно поэтому мобильные огневые группы (туда же можно отнести и дроны-перехватчики) не успевают развернуться на свои позиции.

"Обычно они разворачиваются раньше времени и по дельте смотрят маршруты полета дронов, таким образом ожидая их в засаде", — ответил Земляной.

