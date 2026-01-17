Ослабне мороз і знову піде сніг? Як зміниться погода у Дніпрі найближчими днями

З 21 січня погодні умови трохи покращаться

Січень приніс в Україну арктичний холод, але незабаром у деякі області прийде потепління. Нічні морози ослабнуть і у Дніпрі, проте наприкінці місяця можуть вдарити з новою силою.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок та вівторок, 19-20 січня, вночі температура в Дніпрі збережеться в діапазоні -18...-20 градусів. Хоча вдень стовпчики термометра покажуть -8…-6 градусів.

Погода в Дніпрі на 19 січня

У середу та четвер, 21-22 січня, температура в середньому становитиме -11...-9 градусів, буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

Погода в Дніпрі на 22 січня

Але, згідно з даними Ventusky, з п’ятниці, 23 січня, у Дніпрі знову піде сніг, який триватиме і 24 січня, а також з 26 по 28 січня. З понеділка по п’ятницю денна температура буде в діапазоні -6-3 градуси, а вночі прогнозують -11-8 градусів.

Погода у Дніпрі з 19 по 26 січня

Наприкінці місяця, 29-30 січня, вдарять морози. Вночі очікується -23...-26 градусів, а денна температура становитиме -14...-11 градусів.

На сайті Weather прогноз дещо відрізняється. За даними, найморозніші дні у Дніпрі прогнозують у суботу та неділю, 24-25 січня. Вночі температура становитиме -16...-12 градусів, а вдень очікується -10 градусів. З 26 по 28 січня можливий снігопад з перервами.

Погода в Дніпрі з 19 по 26 січня

