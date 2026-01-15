Бонусів в рази більше, ніж зарплати: скільки отримала очільниця прифронтового Запоріжжя за 2025 рік (документ)

У Запорізькій мерії повідомили точні виплати, скільки отримувала чиновниця протягом минулого року

Майже мільйон гривень у 2025 році заробила секретар Запорізької міськради, яка виконує обов’язки міського голови, Регіна Харченко. При цьому вона отримувала не тільки зарплату, а й офіційні додаткові виплати.

Що потрібно знати:

У 2025 році в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко отримала на руки 817 133,66 грн

Упродовж року зарплата коливалась від 60 до понад 100 тис. грн на місяць

Харченко двічі отримувала матеріальну допомогу

У відповідь на запит "Телеграфа" в Запорізькій міській раді повідомили, що посадовий оклад у 2025 році становив 32 842 грн на місяць. Однак суми виплат за місяць перевищували його іноді більш ніж вдвічі. Упродовж року нарахування коливалися від 60 до понад 100 тисяч гривень на місяць, залежно від премій та додаткових виплат. Найбільшу суму було зафіксовано в липні — понад 139 тис. грн сумарно.

Також в.о. міського голови Харченко двічі отримувала матеріальну допомогу.

У січні було надано матеріальну допомогу на оздоровлення — 32 842 грн .

. У липні виплачено матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань — 77 812,61 грн.

Відповідь міськради Запоріжжя на запит "Телеграфа"

Загалом за 2025 рік Регіні Харченко нарахували 950 557,98 грн, після сплати податків фактично виплачено 817 133,66 грн.

Довідково: Регіна Харченко має три вищі освіти: юрист (НЮА ім. Ярослава Мудрого), магістр публічного управління (НУ "Львівська політехніка") та магістр журналістики й медіакомунікацій (Класичний приватний університет). Працювала в органах Пенсійного фонду, ДФС, митниці, енергетичній сфері, приватному та комунальному секторах, вела адвокатську і підприємницьку діяльність. З 2016 по 2021 рік — помічниця депутата міськради.

Регіна Харченко/ Фото: zp.gov.ua

З грудня 2020 року — депутатка Запорізької міської ради, з 2020 по 2024 — голова фракції "Слуга народу". 24 квітня 2024 року обрана секретарем міськради і нині виконує обов’язки міського голови Запоріжжя.

Раніше "Телеграф" розповідав про зарплату мера Луцька Ігоря Поліщука. Його заробітки значно менші, аніж в Харченко.