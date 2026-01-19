Два в.о. замість мера: скільки Кропивницький платить за подвійне управління (документ)

Обов'язки міського голови Кропивницького фактично виконують двоє чиновників на інших посадах

Два за одного — в Кропивницькому склалась цікава ситуація з очільниками міста. Формально міським головою був Андрій Райкович. Проте ще у 2022 році президент призначив його головою облдержадміністрації. Замінюють його за повноваженнями одразу два чиновники.

Повноваження очільника міста виконує заступник міського голови Олександр Мосін та секретар міськради Олег Колюка, зокрема він організовує засідання виконкому та міськради. "Телеграф" дізнався у скільки обходиться зарплата двох виконавців ролі мера.

У відповідь на запит "Телеграфа" до міської ради стало відомо, що секретар міської ради Кропивницького Олег Колюка за рік отримав нарахованого посадового окладу 209 057,64 грн, виплачено (після оподаткування) 160 974,38 грн.

Олег Колюка/ Фото: kr-rada.gov.ua

Він також отримував матеріальну допомогу:

58 420,92 грн для вирішення соціально-побутових питань

56 569,63 грн для оздоровлення під час надання щорічної відпустки.

Відповідь міськради на звернення

Заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосін за 2025 отримав нарахованого посадового окладу 175 394,26 грн, виплачено (після оподаткування) 135 053,58 грн.

Олександр Мосін / Фото: kr-rada.gov.ua

Він отримував матеріальну допомогу:

57 843,15 грн грн для вирішення соціально-побутових питань

56 721,50 грн для оздоровлення під час надання щорічної відпустки.

Відповідь міськради на звернення

Загалом прибутки двох в.о. міського голови Кропивницького сягнули 525 583,16 грн. Зазначимо, що ця сума майже вдвічі менша, ні отримав в 2025 році мер Миколаєва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міський голова Ужгорода з одного з міських голів з найбільшою зарплатою став аутсайдером. Зокрема, він отримав загалом майже в три рази менші виплати.