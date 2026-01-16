На зарплату не живе: скільки отримує мер Дніпра та куди витрачає статки

Після сплати податків зарплату мера Дніпра спрямовували на благодійність

Посадовий оклад мера Дніпра Бориса Філатова менший аніж у його колеги з Запоріжжя Регіни Харченко. У 2025 році він становив 26 492 грн на місяць.

У Дніпровській міськраді оприлюднили детальні дані про доходи міського голови у відповідь на інформаційний запит "Телеграфа". В них зазначено, що з урахуванням надбавки за третій ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та індексації за січень–грудень 2025 року загальна сума нарахованої заробітної плати Бориса Філатова склала 393 849,79 грн.

Відповідь на запит "Телеграфа" про зарплату Філатова

Варто зазначити, що це не та зарплата, яку отримують "на руки". З цієї суми утримано 18% ПДФО — 70 892,96 грн та військовий збір (5%) 19 692,49 грн. Мер Дніпра не отримував матеріальної допомоги в 2025 році.

Сума, яка залишилась після сплати податків, перераховувалась на благодійні потреби. Щомісячно це були 5000 грн для Віти Лебединець, що перераховувались її опікунці. Мама дівчини, Віра Лебединець загинула під час стрілянини на заводі "Південмаш" в січні 2022 року. 35-річна жінка була контролером КПП і ціною власного життя не випустила стрільця на вулицю.

Решта чистого доходу була спрямована на потреби військових частин. Загалом за рік ця сума становить 243 264,34 грн. Зазначимо, згідно з декларацією, окрім зарплати Філатов отримує дохід з оренди нерухомості та дивіденди.

Що відомо про Бориса Філатова

Борис Філатов

Борис Філатов має юридичну та історичну освіту, кандидат юридичних наук і доктор політичних наук. Працював адвокатом, викладачем, входив до рейтингів провідних юристів країни. У 2005–2014 роках займався журналістикою, був автором і ведучим програми розслідувань "Губернські хроніки" на "9 каналі".

У 2014 році був заступником голови Дніпропетровської ОДА з внутрішньої політики та народним депутатом України VIII скликання, очолював парламентську комісію з питань приватизації. У 2015 році обраний міським головою Дніпра. У 2020 — переобраний на цю посаду.

