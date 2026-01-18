Майже мільйон гривень на рік: у мерії Івано-Франківська розкрили зарплату міського голови

У 2025 році Руслан Марцінків отримав допомогу на оздоровлення

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків "заробив" за 2015 рік майже мільйон гривень. Він одержав матеріальну допомогу на оздоровлення понад 65 тисяч гривень.

Про це свідчить офіційна відповідь із мерії на запит "Телеграфа". Постатейно нарахування, з яких склалася чимала сума, не пояснювалися.

Скільки податків із зарплати заплатив Марцінків за 2025 рік

У документі йдеться, що оклад міського голови у 2025 році становив 24 866 гривень. При цьому сума нарахованої заробітної плати досягла 925 959,73 грн., з яких на руки він отримав 701 369,46 грн. Таким чином сума податків та зборів склала 224 590,27 гривень.

Також у відповіді зазначено, що меру було нараховано матеріальну допомогу для оздоровлення у сумі 65 312,19 гривень, тоді як за виплатою для вирішення соціально-побутових питань він, ймовірно, не звертався.

Зарплата мера Івано-Франківська за 2025 рік

Чому мери отримують космічні суми

Варто пояснити, як за окладу менше ніж 25 тисяч на місяць за рік може вийти мільйон. Справа в тому, що окрім окладу міським головам нараховуються надбавка за вислугу років, надбавка за вислугу років на державній службі, а також доплата за ранг державного службовця.

Крім того, мери міст одержують премії до свят, а також щомісячні премії, які можуть вдвічі перевищувати оклад. Також виплачуються відпускні, компенсації за роботу у вихідні, відрядження та лікарняні. Міські голови одержують і таку виплату як індексація доходу.

Хто такий Руслан Марцінків

Руслан Марцінків є мером Івано-Франківська з 2015 року, переобраний 2020 року. Має вищу економічну, управлінську та юридичну освіту, кандидат юридичних наук. Був народним депутатом України VII скликання.

Руслан Марцінків

Політик є членом ВО "Свобода", підтримує традиційні цінності та українську національну ідентичність. Водночас не лізе за словом у кишеню.

Його резонансні заяви критики розцінювали як гомофобні та ксенофобні, зокрема, висловлювання про ЛГБТ та ромську громаду. Крім того, траплялися окремі конфлікти з активістами та громадянами під час прийомів або публічних заходів.

Нагадаємо, що секретар міськради, виконуючий обов’язки мера прифронтового обласного центру Суми Артем Кобзар за 2025 рік також заробив майже мільйон гривень. Цікаво, що чиновник отримав понад 100 тисяч матеріальної допомоги.