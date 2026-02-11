Місцеві прозвали "Колючкою": що відомо про цей легендарний одеський ресторан (фото)

Цей ресторан був особливо важливим для місцевих жителів

В Одесі завжди було безліч легендарних кафе та ресторанів. Але особливе місце в серцях людей посідав ресторан "Біла акація".

Цей заклад полюбився за смачні напої та неповторну атмосферу. "Телеграф" розкаже про це знакове для жителів та гостей міста місце.

Що потрібно знати:

Ресторан "Біла акація" був улюбленим серед містян та туристів

Заклад приваблював своїми напоями та смачною кухнею

В "Білій акації" збирались випускники вишів та морехідних училищ

Де знаходився заклад

Заклад був розташований в Одесі. Прямо біля пляжу в Аркадії.

Історія закладу

Бар-ресторан "Біла Акація" був популярним у 1980-х роках. Місце стало улюбленим серед випускників вишів та морехідних училищ. В народі його називали просто — "Колючка". Відвідувачі закладу полюбляли пити гарячий шоколад або смачні молочні коктейлі з різними наповнювачами.

Будівля, в якій розміщуватиметься "Біла акація", 1922 рік

Тут можна було насолоджуватися не лише смачною кухнею, а й чудовою атмосферою, яку дарував цей заклад. Вечорами тут грала жива музика та подавали алкогольні напої.

В минулі роки цей ресторан був не лише місцем для прийому їжі, але й важливим культурним центром. Він відображав дух часу, поєднуючи стиль, гастрономічні традиції та неповторну атмосферу, яка робила його таким привабливим для туристів і містян.

Ресторан "Біла акація", 1980-ті роки

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає улюблений ресторан Коломойського та Порошенка. В його меню є навіть страви за 12 тисяч гривень.