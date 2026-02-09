В Одесі мало бути метро на 38 км? Чому проєкт так і не реалізували

Інженери кілька разів створювали нові варіації ліній метрополітену

Досить небагато людей знає, що в Одесі свого часу планували побудувати метро, але проєкт так і не реалізували. Протяжність метрополітену повинна була сягати 38 км.

"Телеграф" розповість, чому в Одесі немає метро та які гілки обговорювали починаючи з 60-х років. Зауважимо, що однією з основних причин не реалізації проєкту став рельєф міста.

Уперше про метро в Одесі заговорили в 60-ті роки, однак на той момент реальна перспектива будівництва не розглядалась. Однак у 70-ті, коли населення міста сягнуло майже мільйона, влада почала в серйоз задумуватись над будівництвом. Планувалось, що основна осьова лінія буде проходити поблизу узбережжя. Це мало дати змогу об'єднати центральний район з південними, західними та північними.

Проєкт метро в Одесі

Хоча будівництво метро в Одесі мало бути ускладнене рельєфом, проєкт почали створювати у 80-ті. Планувалось, що перші шість станцій будуть зв'язувати центр міста з промзоною Пересипу. Далі лінію протягнули б до Лузанівки та Паустовського. Однак в черзі на будівництво у 80-ті Одесу змістили інші міста, але проєкт обіцяли реалізувати у 1991 році. Проте цей період припав на розпад СРСР, що надовго зупинило розмови про метро.

Перша лінія метро в Одесі

Монорейка замість метро?

Після 1998 року радянські інженери представили владі міста проєкт монорейки, тобто однієї лінією метро. Вона мала йти від Морвокзалу до центру міста та до Приморського бульвару. Проте цей проєкт ще у 2000-ті коштував би мільйони доларів без врахування вартості рухомого складу тощо.

Проєкт метро в Одесі

Фактично проєкт монорейки був в 20 разів дешевше за будівництво звичайного метрополітену. Однак далі розмов ці проєкти не пішли. Те ж саме стосується і повернення до теми будівництва метро в Одесі у 2001-2003 роки. У 2009 "Електротранс-Одеса" запропонував новий план — будівництво "легкого" метро. Вони пропонували прокласти підземно-повітряну лінію у 22 км завдовжки. Але й тут процес не пішов.

