В Одесі їздить найдовший трамвайний маршрут України (фото та карта)

Завдяки масштабній реконструкції енергомереж та колій, місто запустило сорок вагонів за маршрутом, що за довжиною поступився лише одному європейському аналогу

Одеса має найдовший в Україні трамвайний маршрут, який будували 5 років. Він став другим за довжиною в усій Європі і відкрили його у 2022 році.

"Телеграф" розповість, що це маршрут. Яка його довжина і вартість проїзду?

Загальна довжина, якою їздить трамвай — 29 кілометрів. Пасажири можуть без пересадки подолати усю Одесу лише за пару годин. Маршрут проходитиме від вулиці Паустовського до 11-й станції Люстдорфської дороги.

Квиток коштує 15 гривень. Курсуватиме ним сорок вагонів, а ходитимуть трамваї кожні 5-6 хвилин. Шлях сьомого трамваю складається з 63 зупинок в один бік.

7 трамвай в Одесі

Реалізація цього проєкту тривала з 2016 року і потребувала колосального обсягу робіт, а сам ремонт проводили 5 років. За цей час фахівці провели капітальну реконструкцію колій на складних ділянках, зокрема на спуску Маринеска, Тираспольській площі та поблизу ринку "Привоз". Окрім оновлення рейок, було повністю модернізовано енергосистему та контактну мережу, щоб забезпечити безперебійний рух важких багатосекційних вагонів.

Для мешканців віддалених районів цей маршрут став справжнім порятунком, оскільки він дозволяє значно економити на проїзді порівняно з приватними автобусами та уникати багатьох заторів. Муніципалітет продовжує вдосконалювати графіки руху, щоб інтервали між рейсами були максимально короткими, забезпечуючи надійне сполучення між північною та південною частинами міста.

Раніше "Телеграф" писав, де знаходиться найкоротше метро у світі.