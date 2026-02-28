"Я вірю в успіх переговорів". Головні заяви Буданова з нового інтерв'ю

Торкнувся й теми блокування Telegram

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що вірить в успіх переговорів, однак дуже багато залежить від Росії. Наразі є значні успіхи у воєнній підгрупі делегацій.

Про це Буданов розповів в ексклюзивному інтерв'ю для "Ми — Україна". "Телеграф" зібрав головні заяви голови ОП.

Головні тези Буданова:

Командири мають бути поруч зі своїми людьми, а не за 30-50 км. Коли командира немає зі своїми бійцями, вони не можуть ефективно воювати. І це є величезна проблема… Як людина, яка раніше досить таки періодично бувала на фронті, я багато зустрічав піхотинців, які в принципі бачили свого командира один там раз. І все. Це ненормально.

Росіяни погодилися прийняти гарантії безпеки для України від США. На минулих перемовинах російська сторона, до прикладу, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть. Ті гарантії, що пропонуються Сполученими Штатами, вони прямо кажуть, що так, ну ми будемо змушені, ми готові їх прийняти.

Між двома полярними абсолютно позиціями ми шукаємо компроміс. Ми ще його до кінця не знайшли. Якщо ви про це. Сподіваюсь, що знайдемо. Часу у нас не так багато на це Фактор інтересу Китаю до України існував та існуватиме в нашій новітній історії. Чи маємо ми не те що розуміння, а змогу використати його вплив тут і зараз? Ні, не маємо. Ось вам пряма відповідь моя. Чи є можливості знайти ці шляхи? Можливості є завжди, але ж питання в тому, скільки на це піде часу і чи є в нас цей час.

Я вірю в успіх мирних переговорів, це означатиме нашу перемогу. Зараз ідуть, паралельно з веденням бойових дій, мирні перемовини. Я все ж таки в них вірю. Як би там скептично на це все багато хто не дивився. І сподіваюсь, що ми досягнемо успіху, бо це буде так само наша перемога.

