Закинута вже понад 30 років. Де можна побачити станцію-привид Київського метро (фото, карта)

Цю станцію будували для промислового району

Київський метрополітен має чимало недобудованих чи закинутих станцій. До них належить й "Теличка".

"Телеграф" розповість, де її можна побачити та що особливого в цій станції. Зауважимо, що знаходиться вона між "Видубичами" та "Славутичем".

Відомо, що "Теличку" почали будувати ще у 80-х, адже вона мала стати важливим об'єктом для району Нижня Теличка. Він планувався як вузол підприємств біля Південного мосту. Інфраструктура району мала трансформуватися. Фактично станцію будували для працівників та майбутніх мешканців району.

Цікаво, що "Теличка" мала відрізнятись від інших станцій, адже її будували за зразком паризького метро. Тобто там мала бути мінімалістична платформа без масивних колон, лаконічні конструкції. Схожі станції вже були в Україні — "Дніпро" та "Вирлиця".

Будівництво "Телички" зупинили у 1992 році через економічну кризу та розпад союзу. Ба більше, навіть район Нижня Теличка так і не став промисловою зоною, забудови не було, як і пасажирів. Тому згодом станцію вирішили не добудовувати, а просто залишити як технічну зупинку.

Станція метро "Теличка" на карті

У 1992 році на тлі економічної кризи й розвалу радянської моделі планування, роботи зупинили. Нижня Теличка не стала промисловою зоною, житлової забудови не з’явилось, пасажиропотік був нульовим. Станцію вирішили не добудовувати, але в інфраструктурі метро вона залишилась — як "технічна" зупинка.

Де можна побачити "Теличку"

Кияни можуть побачити станцію-привид проїжджаючи між "Видубичами" та "Славутичем". Вона має платформу, але без виходів нагору. Побачити "Теличку" можна навіть у вікні поїзда. Однак вона працює лише в технічному режимі.

