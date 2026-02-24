Тепер це ціле підземне місто, не схоже ні на що в світі. Як змінилося метро Харкова з 2022 року

У метро Харкова відкрили підземну школу та проводять концерти

Харківський метрополітен із суто транспортної артерії за чотири роки повномасштабного вторгнення став притулком, освітнім закладом, місцем проведення свят і при цьому не припиняє розвиватися. "Телеграф" зібрав, що відомо про роботу метро Харкова з 2022 року.

Метро працює у режимі укриття

89 після початку повномасштабного вторгнення харківське метро було прихистком для тих, хто перечікував російські бомбардування. Понад 160 тисяч людей жили на платформах метро. Тут навіть святкували весілля. Та навіть коли за три місяці після перших атак РФ рух метро поновили, на станціях все одно організовували простір в якому можна було перечекати ворожі повітряні напади.

Станція метро в Харкові в режимі укриття/ Джерело: Ігор Терехов

Коли харківське метро працювало виключно в режимі укриття, в ньому побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Йому вдалось поспілкуватися з маленькими вимушеними мешканцями підземки.

Діти в харківському метро /Ян Доброносов

За шкільну парту — під землю

Унікальне явище започаткували в Харкові, щоб діти могли вчитися офлайн — підземну школу. На семи станціях метрополітену організували класи, в яких діти не тільки початкової, а й середньої та старшої школи відвідують уроки, спілкуються, мають хоча б подобу нормального шкільного життя. В планах — відкрити школу ще на двох станціях. "Телеграф" детальніше розповідав, як все влаштовано у метрошколі.

Діти в школі в метро Харкова/ Ян Доброносов

Клас в школі в метро /Джерело: Ігор Терехов

Підземні свята в Харкові

У метро Харкова на центральних станціях проводять вистави, концерти, марафони колядок, театральні постановки. Головна ялинка Харкова вже кілька років загоряється також у безпечному просторі метрополітену.

Проїзд у метрополітені в Харкові, як і у всьому комунальному транспорті весь час повномасштабного вторгнення — безоплатний. Проте метро не зупиняє зростання. Планується відкриття ще двох станцій — "Одеська" та "Державінська". Війна не скасувала їх побудову, лише відтермінувала, проте інвестори згодні — будувати можна і зараз. Зазначимо, що остання відкрита станція — "Перемога" — була закінчена у 2016 році.

