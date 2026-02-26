Назвали на честь росіянина. Як виглядає секретна станція метро в Києві (фото)

Її планували відкрити у 2000-х

Київський метрополітен має кілька станцій-привидів і одна з них названа на честь російського письменника-революціонера Олександра Герцена. Йдеться саме про станцію "Герцена" на зеленій лінії.

"Телеграф" розповість її історію та чому станцію так і не відкрили. Зауважимо, що знаходиться вона між станціями "Лук'янівська" та "Дорогожичі".

Будівництво "Герцени" розпочали у 90-ті роки, хоча планували ще з 1970-х років. Таку затримку можна пояснити тим, що деякі підприємства в умовах кризи згортали свої потужності, тому створення станцій виключно в промислових цілях не було вигідним.

Станція метро Герцена. Фото: tov_tob livejournal

Тунель станції метро Герцена. Фото: tov_tob livejournal

Планувалось, що "Герцену" відкриють разом з "Дорогожичами" у 2000-х роках. Однак її будівництво закинули на досить ранніх етапах: встигли прокопати вентиляційну шахту, що виходить надвір. У тунелі зробили відповідну металеву платформу та кілька технічних вузлів. Ні вестибюля, ні зали на станції немає.

Наразі ж металева платформа є евакуаційними містками. З її допомогою проводять евакуацію пасажирів з поїздів на поверхню. Загалом "Герцену" використовують у технічних цілях працівниками метрополітену.

Як виглядає станція метро Герцена. Фото: tov_tob livejournal

Проєкт станції метро Герцена. Фото: tov_tob livejournal

Де знаходиться станція та чому має таку назву

Недобудована станція "Герцена" розташована на Сирецько-Печерській, зеленій лінії метрополітену. Кияни можуть побачити її, проїжджаючи між "Дорогожичами" та "Лук'янівською". Однак помітити її з вікна вагона важко, адже стація — це недобудований тунель.

Станція метро "Герцена" на карті

Під час закладки та затвердження проєкту будівництва цю станцію називали "Інститут Автоматики". Згодом у документах з'явилась назва "Загорівська", але зараз це "Герцена". Ймовірніше так планували назвати станцію через вулицю, що знаходиться поруч. Вона називана на честь Олександра Герцена, російського письменника-революціонера.

