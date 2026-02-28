На Полтавщині судили пенсіонерку, що організувала будинок розпусти: який вирок почула

Підсудна повністю визнала свою провину

На Полтавщині суд розглянув кримінальну справу місцевої пенсіонерки, яка організувала підпільний будинок розпусти. Вона уклала угоду зі слідством, і отримала "пом'якшений" вирок.

Прибутки від діяльності закладу були незначні, через дуже "демократичні ціни". Про це йдеться в ухвалі Автозаводського районного суду Кременчука.

Що потрібно знати:

Пенсіонерка розпочала бізнес навесні 2025 року

Вона особисто приймала дзвінки від клієнтів

Вартість години наддання послуг коштувала 200 гривень

"Вдалий" стартап

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, слідчі поліції довели, що будинок розпусти діяв з початку травня до вересня 2025 року. Незаконний бізнес пані поважного віку розпочала стрімко. Вона підшукала у Глобиному приватне домоволодіння, яке "спеціально підготувала та пристосувала для постійного та періодичного вчинення розпусних дій невизначеним колом осіб". А саме: поклала на підлогу матрац та постільну білизну.

Вартість "послуг"

До надання послуг інтимного характеру засуджена залучила жінок, котрі "відчували матеріальну скруту". Організаторка борделю особисто приймала дзвінки від клієнтів, користуючись при цьому номером мобільного телефону одного з приватних акціонерних товариств, знайомила їх з розцінками, узгоджувала час інтимних зустрічей. Тобто, фактично виконувала в ньому роль адміністратора.

Судячи з "прайсу" організованого нею будинку розпусти – година сексуальних утіх оцінювалась у 200 гривень. Правоохоронці задокументували щонайменше два епізоди протиправної діяльності.

Під час обшуків у помешканні фігурантки вилучили мобільні телефони, значну кількість готівки різними номіналами, аркуші паперу із записами, а також 11 копій паспортів різних громадян та оригінали документів, що належали третім особам.

Що вирішив суд

Суд розглянув справу та ухвалив рішення. Попри те, що жінці загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на 4 роки, суд врахував, що вона уклала угоду зі слідством і звільнив її від реального відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

