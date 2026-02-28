Перемир’я не вихід? Яку загрозу несе Україні заморозка лінії фронту

Деякі фактори залежать від партнерів

Замороження війни в Україні по лінії зіткнення може стати великою проблемою для Києва. Адже російський лідер Володимир Путін може розпочати нову "операцію" будь-якої миті.

Що треба знати:

Перемир'я буде супроводжуватись пом'якшенням воєнного стану

Після відкриття кордонів чимало українців поїде з країни

Гарантії безпеки від партнерів мають бити відповідними до загрози з боку Росії

Про це політичний експерт і політтехнолог Олексій Голобуцький розповів "Телеграфу" у матеріалі ""Шило на мило"? Яку "формулу Трампа" готують для України та Росії".

За словами експерта, навіть якщо сторони домовляться про припинення вогню по нинішній лінії фронту, виникає питання про те, що буде далі. І тут почнеться найскладніше.

"Після перемир'я Україні доведеться скасовувати або частково послаблювати воєнний стан. Відкриються кордони. Люди, які воюють з 2022 року, захочуть додому", — пояснює Голобуцький.

Він наголошує, що в таких умовах утримати армію у бойовій готовності після цього буде дуже важко. А Україна потребуватиме цього на випадок можливої атаки з боку Росії.

Як виглядає лінія фронту зараз. Скриншот DeepState

"Люди повинні повернутися додому. Треба відкривати кордони. І через місяць Путін каже: "Такс, починаємо заново". Чи зможемо ми заново розпочати?" — каже експерт.

Голобуцький пояснює, що в такому разі гарантії безпеки від партнерів мають бути співмірні до загрози. Адже 500 британських солдатів у Львові — якщо така місія взагалі відбудеться — цієї проблеми не вирішать.

Раніше "Телеграф" розповідав, що може стати переломним моментом після перемир'я.