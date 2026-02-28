Путін не обмежиться Донеччиною: що стане переломним моментом після перемирʼя

Російське керівництво намагається вирішити свої завдання "чужими руками"

Керівництво РФ продовжуватиме імітацію переговірного процесу щодо припинення війни в Україні. Водночас вони посилять тиск на США, щоб ті домоглись виведення української армії з Донецької області.

Кремль чекає на помилку та прояв слабкості з боку західних партнерів України. Про це правозахисник та член опозиційної російської платформи при ПАРЄ Марк Фейгін розповів у подкасті Наталії Мосейчук.

Що потрібно знати:

Глава Росії не поступиться територіальними питаннями у війні з Україною

Кремль розраховує, що президент США дотисне Київ за столом переговорів

Путін прагне отримати без бою всю Донецьку область

Які задуми має Кремль

"Ну я думаю, що вони продовжать поки що зображати переговори, але водночас намагатимуться тиснути на Трампа, щоб той, у свою чергу, тиснув на Україну, щоб вона прийняла проміжну вимогу вивести українські війська з Донецької області. І Кремль у відповідь на це ніби дає якісь гарантії. Поки що звучить так, що спочатку виконайте першу частину угоди", — пояснив Фейгін.

Що змусить Путіна відновити бойові дії

Він наголосив, що глава Кремля Володимир Путін хоче без бою отримати всю Донецьку область. А далі він буде діяти за обстановкою.

"Якщо він побачить слабкість Заходу, його нерішучість. Тобто, грубо кажучи, якщо в цей момент не будуть введені іноземні війська на територіюУкраїни, він відновить бойові дії", — наголосив Фейгін.

Марк Фейгін. Фото АР

За його словами, це може бути в Запорізькій або Херсонській області. Щоправда, на Херсонщині у російської армії суттєва перепона у вигляді Дніпра.

"А в Запорізькій — просто рухатись на Запоріжжя, щоб обійти правий берег. Він відновить війну. Приводи знайдуться. За це навіть не хвилюйтесь. Вони скажуть, що на них напали або, щосьподібне. Він зупинятись не збирається", — підкреслив Фейгін.

