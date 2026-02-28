Путін не обмежиться Донеччиною: що стане переломним моментом після перемирʼя
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Російське керівництво намагається вирішити свої завдання "чужими руками"
Керівництво РФ продовжуватиме імітацію переговірного процесу щодо припинення війни в Україні. Водночас вони посилять тиск на США, щоб ті домоглись виведення української армії з Донецької області.
Кремль чекає на помилку та прояв слабкості з боку західних партнерів України. Про це правозахисник та член опозиційної російської платформи при ПАРЄ Марк Фейгін розповів у подкасті Наталії Мосейчук.
Що потрібно знати:
- Глава Росії не поступиться територіальними питаннями у війні з Україною
- Кремль розраховує, що президент США дотисне Київ за столом переговорів
- Путін прагне отримати без бою всю Донецьку область
Які задуми має Кремль
"Ну я думаю, що вони продовжать поки що зображати переговори, але водночас намагатимуться тиснути на Трампа, щоб той, у свою чергу, тиснув на Україну, щоб вона прийняла проміжну вимогу вивести українські війська з Донецької області. І Кремль у відповідь на це ніби дає якісь гарантії. Поки що звучить так, що спочатку виконайте першу частину угоди", — пояснив Фейгін.
Що змусить Путіна відновити бойові дії
Він наголосив, що глава Кремля Володимир Путін хоче без бою отримати всю Донецьку область. А далі він буде діяти за обстановкою.
"Якщо він побачить слабкість Заходу, його нерішучість. Тобто, грубо кажучи, якщо в цей момент не будуть введені іноземні війська на територіюУкраїни, він відновить бойові дії", — наголосив Фейгін.
За його словами, це може бути в Запорізькій або Херсонській області. Щоправда, на Херсонщині у російської армії суттєва перепона у вигляді Дніпра.
"А в Запорізькій — просто рухатись на Запоріжжя, щоб обійти правий берег. Він відновить війну. Приводи знайдуться. За це навіть не хвилюйтесь. Вони скажуть, що на них напали або, щосьподібне. Він зупинятись не збирається", — підкреслив Фейгін.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Марк Фейгін одружився на українці. Його обраниця нещодавно народила йому доньку.