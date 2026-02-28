Привіт, березень! Наймиліші привітання у листівках з першим днем весни

Не забудьте надіслати рідним барвисту картинку

1 березня — це не просто нова сторінка календаря. Це символічний перезапуск. У 2026 році перший день весни припадає на неділю — і це майже знак, що треба пригальмувати, видихнути й дозволити собі оновлення.

Після зими, яка завжди трохи про втому, весна приходить як внутрішній апдейт. Перший день весни — це точка, коли багато хто несвідомо дозволяє собі нові плани. Тому обов'язково треба привітати із цим днем рідних.

Повідомлення "З першим днем весни!" — це не формальність, а знак того, що ви думаєте про цю людину і любите її. Не обов’язково вигадувати довгі тексти. Можна просто: "Нехай ця весна принесе тобі нові сили і хороші новини."

"Телеграф" підготував для вас найкращі листівки з першим днем весни. Щире привітання може стати тим самим маленьким сонцем у чужому дні.

Привітання з першим днем весни у картинках

