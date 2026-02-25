Тут князь оселив свою родину: де знаходиться ця вулиця в Києві та як вона називається

Вулиця завдовжки в кілька кварталів – а в назві тисяча років історії

Предславинська – одна з тих вулиць Печерська, де буквально на кількох сотнях метрів вмістилася історія Києва від княжих часів до сьогодення. Тут поруч із новобудовами стоять будинки дореволюційного періоду.

А щоденне життя нагадує про міські шари минулого – від старого селища Предславине до радянської спадщини. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Де знаходиться Предславинська

Вулиця проходить у самому серці Печерського району – у місцевості, що колись називалася Нова Забудова. Вона тягнеться від вулиці Івана Федорова до сучасних житлових кварталів, охоплюючи територію навколо Палацу "Україна" й виходячи до вулиць Єжи Ґедройця та Ковпака.

Предславинська з’єднує одразу кілька важливих міських артерій – Лабораторну, Коновальця, Німецьку. Поруч станція метро "Палац Україна", тому цей район давно став зручним вузлом для офісів, житла і сервісів, де постійно поєднуються бізнесовий ритм і спокій невеликої старої вулиці.

Від княжого Предславиного до радянського Дзержинського

Назва Предславинської має глибоке історичне коріння. Вона походить від давньоруського селища Предславине, яке стояло на лівому схилі долини Либеді, неподалік від нинішньої Великої Васильківської. За літописами, наприкінці X століття князь Володимир поселив тут свою дружину Рогніду й доньку Предславу — саме її ім’я дало назву поселенню, а згодом і вулиці.

Київ у 1240 році. Предславине показано у ніжній частині. Реконструкція Д. Вортмана.

Як міська вулиця вона сформувалася у 1830–1840-х роках під назвою Маловасильківська – на згадку про Васильківську дорогу. У 1869 році вулиця отримала сучасну назву, що відновила пам’ять про стародавню місцевість і вписала княжий топонім у карту новітнього Києва.

У радянський час, 1977 року, Предславинську перейменували на вулицю Дзержинського. Але вже у 1984-му історичну назву повернули — задовго до масового повернення старих назв у 1990-х. Для тогочасного Києва це стало символічним знаком: навіть у застійні роки місто прагнуло повернутися до власного коріння.

Стара забудова на Предславинській

Предславинська сьогодні: життя між епохами

Сучасна Предславинська – це справжня "вулиця для своїх". Тут нечасто побачиш туристів, зате безліч мешканців, які щодня проходять повз старі цегляні будинки, школи й клініки, нові бізнес-центри й кав’ярні. Вулиця поєднує повсякденне життя і непомітну історію міста — ту, що зчитується не з фасадів, а з ритму й пам’яті місцевості.

Прогулянка Предславинською — це не туристичний маршрут, а коротке занурення в київський часопростір. Тут ім’я давньої княжни живе поруч із відголосками радянського минулого, а кожен будинок нагадує: Київ змінюється, але його історія ніколи не зникає — лише оновлюється разом із вулицями, що її пам’ятають.

Раніше "Телеграф" розповідав, що приховує Турівська вулиця на київському Подолі. Вона тягнеться від Оленівської вулиці до перетину Набережно-Хрещатицької та Набережно-Лугової вулиць — тобто утворює одну з важливих поперечних артерій між старим Подолом і набережною Дніпра.