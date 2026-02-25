Вовча шерсть і серце кошеняти: Румунія презентувала першу в історії національну породу котів

Вони вижили в Карпатах без допомоги людини, супроводжували горян – і тепер виходять на міжнародну арену

У лютому 2026 року в у Тімішоарі (Румунія) відбулася виставка, яка привернула погляди суддів із Нідерландів, Німеччини та Латвії. Головними зірками заходу стали трансильванські кішки — стрункі, дикуватої зовнішності, з золотисто-зеленими очима й шерстю кольору сірого вовка.

Якщо все піде за планом, вже влітку 2026 року порода отримає офіційну омологацію — і Румунія матиме свою гордість на міжнародних котячих шоу. "Телеграф" розповість про це детальніше.

З карпатських сіл — на світовий подіум

Трансильванська кішка — не результат селекційної роботи заводчиків і не примха генетиків. Вона народилася сама по собі у віддалених трансильванських селах і гірських районах Карпат, де існує, за деякими оцінками, вже сотні років. Суворий клімат і природний відбірзробили своє: виживали найбільш витривалі, найбільш кмітливі, найбільш адаптовані.

Результат вийшов вражаючим. Сіра шерсть із білястими прожилками — наче іній чи туман над горами. Загострена морда, великі кажанячі вуха, очі, що сяють смарагдом або золотом залежно від освітлення. Вага — до 5–6 кг, тіло міцне, але граційне. А ще — шерсть, чутлива до температури: на спині вона темніша, з характерним вовчим відтінком.

Місцеві легенди стверджують, що ці кішки колись охороняли дітей від вовків у горах. Вірити чи ні — справа особиста, але образ "вартового Карпат" породі личить ідеально.

Не просто красуня — а ще й душа компанії

Зовнішність трансильванської кішки — дика і загадкова. Але характер — повна протилежність стереотипу про холодних і незалежних котів.

Суддя з міжнародним досвідом Беверлі Еліан, яка оцінювала тімішоарських учасників, була під враженням: "Грайливі, дружелюбні, щасливі. Люди в захваті від їхнього м'якого характеру". Для суддів виставки темперамент — не дрібниця, а один із ключових критеріїв оцінки породи.

Чотири покоління — і крок до визнання

Щоб порода отримала офіційний статус, потрібно довести її стабільність упродовж кількох поколінь. Наразі чотири покоління трансильванських кішок офіційно зареєстровані й задокументовані. Дані, зібрані на виставці в Тімішоарі, передані до міжнародних фелінологічних організацій — WCF та GCCF вже надали провізорне визнання породи.

Фінальне рішення очікується влітку 2026 року. Якщо все пройде успішно, трансильванські кішки зможуть змагатися на рівних із британськими короткошерстими, сибірськими чи саванами на найпрестижніших шоу світу.

