У Львові діти та дорослі підхопили інфекцію у розважальному центрі: де вони були та що їли

Після святкувань у дитячому центрі десятки гостей скаржаться на блювання, діарею та високу температуру

У розважальному закладі Львова діти та дорослі підхопили кишкову інфекцію. За два дні 22 та 23 лютого до Львівської обласної інфекційної лікарні вже госпіталізували 15 людей, з яких 11 — діти. Станом на ранок 24 лютого кількість постраждалих зросла.

Що потрібно знати:

Постраждалі відвідували розважальний центр Dragon Park

Фахівці Держпродспоживслужба провели санепідрозслідування

Відвідувачі повідомляють про блювання, діарею, температуру, головний біль

У соцмережах користувачі пишуть про масові випадки захворювання серед гостей святкувань

Про випадок повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Вони такод зазначили, що працюють на об'єкті разом із Держпродспоживслужбою. Постраждалі з 18 по 21 лютого харчувались в розважальному закладі Dragon Park. В інфекційній лікарні наразі — 20 пацієнтів, 17 з яких діти в стані середньої тяжкості.

Що кажуть фахівці

Як повідомили "Телеграфу" в управлінні державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, 23 лютого проводили обстеження закладу: "Проводили санепідрозслідування і по тому епідрозслідуванню проводили відбір продуктів. Дві проби відібрали, те, що в них там можна було відібрати, з того, що готувалося. Змиви взяли з об'єктів довкілля і обстежили персонал на носівство збудників патогенних ентеробактерій, золотистий стафілокок. Ще повинні дообстежувати тих людей, яких не було". Там також підтвердили, що йдеться про ресторан розважального центру Dragon Park.

Батьки сткаржаться, що дітям довелось викликати швидку

"Майже у всіх дітей і батьків, які були на святі, починаючи +/- з 20:00, скажімо так, душа назовні відкривалася. Відчуття, мушу сказати, незабуваємі. Жодними таблетками-медикаментами цей процес в дитини зупинити не вдалося, аж поки вже під ранок не приїхала швидка з якимось чудо уколом", — описує стан дитини користувачка Олена.

Допис про нездужання після відвідин Dragon Park

Випадки, коли захворіли всі присутні на святі — непоодинокі. На це жаліються відвідувачі в різних соцмережах. "В ніч з суботи на неділю пережили одну з найгірших ночей в житті. Блювота, яка не зупинялась понад 5 годин". В частини користувачів шлункові розлади почались у тих родичів, з якими пізніше контактували діти. Основні перераховані симптоми — головний біль, гарячка, діарея, блювання. Конкретні страви, які могли викликати реакцію не називають, проте здебільшого в меню святкувань — піца, бургери тощо.

Допис про нездужання після відвідин Dragon Park

Допис про нездужання після відвідин Dragon Park

"В нас така ж ситуація. 20.02. Були на Дні народженні у однокласника сина, і на наступний день ввечері, усіх по черзі присутніх почалась рвота( лікування на декілька днів, дехто і швидку викликав( Головне, що писали, і у відповідь лише ми дезинфікуємо, у нас все чудово, кожну кульку протираємо, це просто театр абсурду", — пише Марта.

"Ми були в Драгон парку 20.02 на дні народженні ,також на наступний день майже всі гості мали такі симптоми (блювання,діарея ,головний біль,гарячка ). І через день похворіли і родичі які не були на дні народженні", — зазначає Христина.

Допис про нездужання після відвідин Dragon Park

Що відомо про Dragon Park

Dragon Park відкрився у Львові в січні 2024 року. Окрім батутної зони, стікових парків, лабіринту та гірок, в розважальному центрі є атракціони за окрему плату, ресторан, кенді шоп, зона для малят тощо. Керівник дитячого центру Ігор Телішевський у коментарі LVIV.MEDIA зазначив, що лабораторні дослідження ще тривають, тож робити висновки про можливе отруєння саме в закладі наразі зарано.

Ціни в Dragon Park

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Верховній Раді депутатів скосив кишковий вірус. Захворіли вони не в урядовій їдальні.