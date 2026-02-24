Українка була останньою принцесою Кореї

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Юлія (Джулія) Муллок була дочкою українських емігрантів у США, вона народилася 1928 року у Пенсильванії. Здобула хорошу освіту та працювала в команді одного з найкращих архітекторів Нью-Йорка.

Юлія зустріла принца під час продажу своєї квартири у Нью-Йорку, вона хотіла щось змінити та поїхати до Іспанії. Оглянути квартиру прийшов випускник Принстона Ї Ґу – останній принц Корейської імперії. Він був прямим нащадком династій Чосонів, яка правила Кореєю від кінця ХIV століття. На момент зустрічі з Юлею імперії вже не існувало, бо 1910 року державу анексувала Японія.

Принц попросив Юлію заради нього залишитися у Штатах. Згодом Ї Ґу освідчився їй. Так українка стала принцесою Кореї, за якою до кінця життя закріпився титул "Її Імператорська Величність". Вінчалися молодята у греко-католицькій церкві Святого Юра на Мангеттені.

У 1963 році до влади в Кореї прийшов новий президент і дав згоду на повернення королівської родини на батьківщину та дозволив оселитися в одному з сеульських палаців.

Зрештою Юлія та Ї Ґу удочерили дівчинку, яку назвали Євгенією. Юлія займалася благодійністю у сиротинцях та відкрила крамницю одягу, пошитого людьми з інвалідністю. Місцеві називали її "Великою мамою". У1982 році пара офіційно розлучилася після 20 років шлюбу.

