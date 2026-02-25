Здесь князь поселил свою семью: где находится эта улица в Киеве и как она называется

Улица длиной в несколько кварталов – а в названии тысяча лет истории

Предславинская – одна из тех улиц Печерская, где буквально на нескольких сотнях метров уместилась история Киева от княжеских времен до настоящего времени. Здесь рядом с новостройками стоят дома дореволюционного периода.

А ежедневная жизнь напоминает о городских слоях прошлого – от старой деревни Предславино до советского наследия. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Где находится Предславинская

Улица проходит в самом сердце Печерского района – в местности, которая когда-то называлась Новая Застройка. Она тянется от улицы Ивана Федорова до современных жилых кварталов, охватывая территорию вокруг Дворца "Украина" и выходя к улицам Ежи Гедройца и Ковпака.

Предславинская соединяет несколько важных городских артерий – Лабораторную, Коновальца, Немецкую. Рядом станция метро "Дворец Украина", поэтому этот район давно стал удобным узлом для офисов, жилья и сервисов, где постоянно совмещаются бизнес-ритм и спокойствие небольшой старой улицы.

От княжеского Предславиного до советского Дзержинского

Название Предславинской имеет глубокие исторические корни. Она произошла от древнерусского поселка Предславино, которое стояло на левом склоне долины Лыбеди, неподалеку от нынешней Большой Васильковской. Согласно летописям, в конце X века князь Владимир поселил здесь свою жену Рогнеду и дочь Предславу — именно ее имя дало название поселению, а впоследствии и улице.

Киев в 1240 году. Предславино показано в нижней части. Реконструкция Д. Вортмана.

Как городская улица она сформировалась в 1830–1840-х годах под названием Маловосильковская – в память о Васильковской дороге. В 1869 году улица получила современное название, восстановившее память о древней местности и вписавшее княжеский топоним в карту новейшего Киева.

В советское время, в 1977 году, Предславинскую переименовали в улицу Дзержинского. Но уже в 1984 историческое название вернули — задолго до массового возвращения старых названий в 1990-х. Для тогдашнего Киева это стало символическим знаком: даже в застойные годы город стремился вернуться к своим корням.

Старая застройка на Предславинской

Предславинская сегодня: жизнь между эпохами

Современная Предславинская – это настоящая "улица для своих". Здесь нечасто увидишь туристов, зато множество жителей, ежедневно проходящих мимо старых кирпичных домов, школ и клиник, новых бизнес-центров и кафе. Улица объединяет повседневную жизнь и незаметную историю города — считываемую не с фасадов, а с ритма и памяти местности.

Прогулка по Предславинской — это не туристический маршрут, а короткое погружение в киевское пространство времени. Здесь имя древней княжны живет рядом с отголосками советского прошлого, а каждый дом напоминает: Киев меняется, но его история никогда не исчезает – только обновляется вместе с улицами, которые ее помнят.

