Примножите свій дохід: куди слід покласти гроші 25 лютого і що робити строго заборонено

Не варто 25 лютого ігнорувати важливі традиції та заборони

У середу, 25 лютого, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять архієпископа та святителя Тарасія Константинопольського. За старим стилем це свято припадало на 10 березня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

"У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають"

Архієпископ та святитель Тарасій Константинопольський – видатний церковний діяч Візантії, патріарх Константинопольський. Відіграв ключову роль у відновленні шанування ікон після періоду іконоборства, зміцнював церкву та був ревним захисником православної віри.

Що можна робити 25 лютого:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святителя, просячи захисту та допомоги у скрутних ситуаціях;

У цей день необхідно допомагати нужденним. Чим більше віддасте, тим більше вам повернеться;

Якщо розпочати лікування серйозної хвороби, можна розраховувати на сприятливий результат;

Вважалося, що якщо сьогодні на кухонний стіл покласти гроші, то ваш дохід примножиться;

Святитель Тарасій Константинопольський

Що не можна робити 25 лютого:

Цього дня не варто виявляти лінь та відкладати домашні справи, інакше можна залучити невдачі в дім;

Не варто щось планувати та робити серйозні покупки — день несприятливий для фінансових рішень;

Викидати з дому старі речі не можна — разом з ними піде і щось хороше;

Не можна дивитися в будинок із вулиці через вікно. Вважається, що до будинку проникнуть хвороби;

Не слід сваритися і виявляти агресію, інакше можна втратити щастя та гармонію в сім’ї.

Народні прикмети на 25 лютого:

Грім у цей день віщує похолодання;

Гарна погода на Тарасія обіцяє тепле літо;

Якщо 25 лютого випадає сніг, то перед Великоднем очікується холодний та дощовий тиждень.

Нагадаємо, що Масляна завжди переходить у суворий християнський пост. Раніше ми писали, що не можна робити у Великій посаді 2026.