Світові лідери прибули в Київ на річницю вторгнення: що планується, всі заяви, фото та відео
До столиці прибуло понад 10 іноземних гостей
На роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва прибула низка європейських політиків. На вокзалі у столиці іноземних гостей зустрічав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Телеграф" слідкує за подіями та візитами європейських політиків в Україну 24 лютого 2026 у реальному часі. У Києві відбудеться засідання "Коаліції рішучих" та саміт "Україна – країни Північної Європи та Балтії".
11:00 Сьогодні на засіданні Верховної Ради очікуємо іноземних гостей, — Гончаренко.
10:00 Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська разом з іноземними гостями взяли участь у молитовному сніданку 24 лютого 20226 року.
08:00 До Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, це вже десятий візит посадовиці до Києва з початку повномасштабної війни.
Також до столиці прибули голова Європейської ради Антоніу Кошта, лідери Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії, Хорватії. Всіх зустрічає глава МЗС Сибіга.
Нагадаємо, що прогнози нардепів на 2026 рік щодо війни в Україні різні. Але усі сходяться в одному — легко не буде і Україна заслуговує тільки справедливого миру.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський вперше показав бункер на Баковій, де провів перші дні повномасштабного вторгнення.