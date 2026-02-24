Світові лідери прибули в Київ на річницю вторгнення: що планується, всі заяви, фото та відео

До столиці прибуло понад 10 іноземних гостей

На роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва прибула низка європейських політиків. На вокзалі у столиці іноземних гостей зустрічав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Телеграф" слідкує за подіями та візитами європейських політиків в Україну 24 лютого 2026 у реальному часі. У Києві відбудеться засідання "Коаліції рішучих" та саміт "Україна – країни Північної Європи та Балтії".

11:00 Сьогодні на засіданні Верховної Ради очікуємо іноземних гостей, — Гончаренко.

10:00 Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська разом з іноземними гостями взяли участь у молитовному сніданку 24 лютого 20226 року.

08:00 До Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, це вже десятий візит посадовиці до Києва з початку повномасштабної війни.

Урсула фон дер Ляєн прибула в Київ 24 лютого 2026

Також до столиці прибули голова Європейської ради Антоніу Кошта, лідери Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії, Хорватії. Всіх зустрічає глава МЗС Сибіга.

Антоніу Кошта прибув в Київ 24 лютого 2026

Евіка Сіліня, прем'єр Латвії прибула в Київ 24 лютого 2026

Андрей Пленкович, прем'єр Хорватії прибув в Київ 24 лютого 2026

Крістен Міхал, прем'єр Естонії

