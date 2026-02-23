Вона пов'язана з Сумами

Майже кожне місто України має свою найдовшу вулицю, не виключенням стала й Полтава. Адже тут є вулиця довжиною в понад 3 км.

"Телеграф" розповість, що в ній цікавого та її історію. Зауважимо, що ця вулиця виходить до автошляху Суми — Полтава (автомобільний шлях Н12 національного значення).

Найдовшою вулицею Полтави є Охтирський Шлях. Вона знаходиться на лівобережжі долини Ворскли. Проходить від площі Слави біля Південного вокзалу — до Затуринського переїзду, за ним продовжується в північному напрямку до межі міста, як вул. Героїв праці. Окрім того, вулиця Охтирський Шлях виходить до автостради Суми — Полтава, Н12. Її довжина сягає 3,55 км.

Вулиця Охтирський Шлях у Полтаві. Фото: Вікіпедія

Цікаво, що у 1920 році вулиця носила назву Петропавловська, адже проходила в напрямку однойменної церкви. Згодом її назвали вул. Сакко на честь американського анархіста – "борця за права робітників" Ніколо Сакко. Хоча він ніяк не пов'язаний з Україною чи українцями, та його ім’я розпіарене бі­льшовицькою пропагандою, як "жертви капіталізму".

У 2023 вулицю перейменували в Охтирський Шлях, адже російські окупа­нти не увійшли на територію Полтавщини, завдяки захисникам двох міст, у тому чи­слі Охтирки. До слова в її напрямку йде ця вулиця, як міське продовження автош­ляху Полтава — Суми.

