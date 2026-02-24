Ціна закупки впала, а в магазинах без змін. Які прогнози на вартість свинини

На вартість вплинуть й відключення світла

Закупівельна ціна на свинину в Україні знизилась майже на 30%, а от вартість у магазинах не змінилась. При цьому прогнози на ціни на м'ясо не тішать.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": Скільки коштує свинина та коли подорожчає: прогнози експертів ринку (інфографіка).

Що треба знати:

Закупівельна ціна свинини сягає 70 грн/кг

У магазинах кг свинини коштує понад 200 грн

Ціни можуть зрости, але не так скоро

Наразі на ринку закупівельна ціна на свиней живою вагою становить 69-70 грн за кілограм. Тобто вона на 30% менше, ніж у жовтні 2025 року. Тоді вартість сягала 100 грн. Фахівці Асоціації "М'ясної галузі" прогнозують, що ціна залишатиметься на цьому рівні найближчі тижні.

Наразі в магазинах свинина коштує: грудинка — 212 грн/кг, лопатка — 227 грн/кг, ошийок — 320 грн/кг, ребра — 232 грн/кг, шашлик — 301 грн/кг. Виходить, що вартість практично не змінилися порівняно з січнем, хоча ціна закупки знизилась. Однак навіть прогнози експертів не тішать українців.

Ціни на свинину у лютому 2026

"Найближчі пів року ціна буде на рівні 70 грн, можливо, доросте до 80 грн, що було б бажано виробникам. Але споживачі бажали б, щоб вона залишалася нижчою", — каже аналітик м'ясного ринку Микола Бабенко.

За словами експерта, ціноутворення відбувається наступним чином: чим більше зростатиме ціна, тим менше буде споживання. Люди купуватимуть менше м'яса, це призведе до надлишку пропозиції та зниження вартості.

Водночас зростання ціна на свинину вважають неминучим через відключення світла, адже під час потепління енергетична ситуація вдарить не тільки по магазинах, а й по фермах.

