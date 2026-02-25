Рус

Годин зі світлом стає більше. Графіки відключень на 25 лютого

Автор
Юлія Крутякова
Дата публікації
Автор
Ян Доброносов, колаж "Телеграф"

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у середу, 25 лютого, протягом усього дня у країні є відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:

  • Графіки будуть нерівномірними у різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.
  • Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).
  • Їх можна буде подивитися в чат-боті та на сайті. Через навантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

Київська область

Графіки відключень у Київській області 25 лютого
Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 25 лютого
Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 25 лютого
Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 25 лютого
Харківська область

Графіки відключень у Харківській області 25 лютого
Запорізька область

Графіки відключень у Запорізькій області 25 лютого
Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 25 лютого
Миколаївська область

Графіки відключень у Миколаївській області 25 лютого
Черкаська область

Графіки відключень у Черкаській області 25 лютого
Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 25 лютого
Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 25 лютого
Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 25 лютого
Тернопільська область

В області діє графік погодинних відключень, але у оновленому форматі. Тепер споживачі можуть індивідуально на свою адресу перевіряти, коли саме планується відключення світла.

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 25 лютого
Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 25 лютого
Одеська область

Графіки відключень в Одеській області 25 лютого
Раніше "Телеграф" розповідав, що експерт назвав дату, коли сонячні станції допоможуть енергетиці.