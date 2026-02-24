Пенсійний фонд обкрадає українців? Що не так з індексацією пенсії у 2026

У 2026 перерахують усі пенсійні виплати

Чимало пенсіонерів скаржаться, що після індексації пенсії розмір доплати знижується. Однак це стосується не усіх.

Що треба знати:

Індексація пенсій у 2026 буде на рівні 12,1%

Підвищення стосується лише пенсійної виплати, не доплат

Про це розповів "Телеграфу" Віктор Богданов, пенсійний експерт і автор видання "На пенсії", у матеріалі "Одним плюс 1000 грн, а іншим дуля: як економлять на пенсіонерах та хто не отримає підвищення".

За словами Богданова, який сам є пенсіонером зі стажем у 51 рік та з керівними посадами в біографії, рівень його доплат після індексації знижується. Тобто після перерахунку пенсія зросте у 2026 на 1003 гривні. Індексація складає 12,1%. Але водночас скоротиться доплата за вік — з 570 гривень приблизно до 320.

"Мене уряд і Пенсійний фонд обкрадають при цій індексації. Несправедливо. Вони обрізають доплату за вік", — каже він.

Схожа ситуація й з доплатами дітям війни (тим, хто народився з 1941 по 1945 рік). Особи з офіційним статусом "дитина війни" мають право на щомісячну доплату до пенсії у розмірі 66,43 грн, що регламентовано Постановою КМУ № 1381.

"Чому не індексувати цю доплату дітям війни на такий же коефіцієнт? Не захотіли це розглядати", — зазначає він.

Що таке індексація та як вона працює

Індексація — це щорічний перерахунок пенсійних виплат, який має компенсувати пенсіонерам втрату купівельної спроможності через інфляцію. Її мета — переглядати пенсійні виплати, щоб вони не "з'їдалися" зростанням цін і зарплат. Тобто, якщо все дорожчає, то пенсії теж повинні зростати.

Як це відбувається: Пенсійний фонд автоматично множить середню зарплату по Україні на коефіцієнт індексації і отримує нове "тіло пенсії" — основний розмір. Доплати при цьому залишаються незмінними. Таким чином базова частина зростає, а надбавки стоять на місці або й зменшуються.

Раніше "Телеграф" розповідав, представники яких професій приречені на мінімальні пенсії.