На вагу золота: чому за цей шоколад платять космічні гроші

Катерина Шполянська
Ілюстративне фото. Фото Колаж "Телеграфу"

Еквадорський бренд перетворив плитку шоколаду на колекційний предмет

Є речі, які здаються безглуздими рівно до того моменту, поки не розбереш їх до деталей. Шоколад To'ak за 490 доларів — якраз із таких.

На перший погляд, це схоже на черговий люксовий "аксесуар" для людей із надто великим гаманцем і надто малою кількістю проблем. Але варто копнути глибше, і враження зміниться.

Какао, яке мало зникнути назавжди

Головний секрет To'ak криється не в маркетингу і не в позолоченій упаковці — а в самих какао-бобах. Бренд використовує сорт Ancient Nacional, який довгий час вважався повністю втраченим. На початку XX століття хвороба знищила більшість плантацій цього виду, і світ поступово забув про його існування.

Проте у 2013 році засновники To'ak зробили справжнє відкриття: в еквадорській долині П'єдра-де-Плата вони натрапили на ділянку зі столітніми деревами. ДНК-тести підтвердили — перед ними генетично чистий Ancient Nacional, один із найдавніших культивованих сортів какао на планеті. Сьогодні ці дерева охороняються як рідкісна спадщина, а їхні плоди збирають вручну в мізерних кількостях.

Саме рідкісність сировини закладає основу для астрономічної ціни. Але це лише початок історії.

Витримка, як в елітного алкоголю

To'ak першим у світі запровадив для шоколаду практику тривалого зістарювання – тобто витримки у бочках. Цей метод давно знайомий шанувальникам односолодового віскі чи старого коньяку, але для кондитерської індустрії він став справжньою революцією.

Після виробництва плитки "відпочивають" у бочках з-під французького коньяку або американського бурбона. За роки витримки шоколад насичується складними вторинними ароматами — ваніллю, тютюном, сухофруктами, пряними нотами. Деякі колекційні екземпляри проводять у бочках понад п'ять-шість років.

Виробники стверджують, що за цей час відбуваються зміни на молекулярному рівні — структура жирів і цукрів трансформується, а смакова палітра набуває глибини, недосяжної для звичайного шоколаду. Саме тому сомельє та гастрономічні критики порівнюють дегустацію To'ak із дегустацією рідкісного вина.

Скільки коштує задоволення

Цінова лінійка To'ak вражає своїм діапазоном — але навіть найдоступніші позиції важко назвати бюджетними. Флагманська колекція Art Series — це плитки з витримкою у преміальних бочках за ціною до 490 доларів за 50 грамів. Для порівняння: стільки коштує середній смартфон або квиток бізнес-класу.

Серія Signature Series із витримкою у різних видах дуба обійдеться від 45 до 60 доларів за плитку. А лімітована Rain Harvest — шоколад із какао, зібраного в сезон дощів, — продається у межах 35-40 доларів. Річ у тому, що дощові сезони надають бобам особливого мікроклімату та унікального смакового профілю, який неможливо відтворити штучно.

То варто чи ні?

To'ak — не для тих, хто шукає просто смачний шоколад. Це продукт для колекціонерів, гастрономічних ентузіастів і людей, які готові платити за унікальність досвіду так само охоче, як за витвір мистецтва чи рідкісну пляшку вина.

У певному сенсі бренд виконує важливу культурну місію: він повертає шоколаду сакральний статус, який той мав тисячоліття тому у племен мая та ацтеків. Для них какао було не солодощами, а священним напоєм богів, валютою і засобом медитації.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому одна шоколадна цукерка коштує 250 доларів і чому це виправдано. Впливові видання назвали її найдорожчим шоколадом у світі.

