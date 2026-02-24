Сьогодні має ім'я київського князя: як ця вулиця називалася раніше і де знаходиться в Києві

Що варто знати про Ростиславську вулицю в Києві

У Києві є вулиці, які заявляють про себе яскравими вивісками для туристів і чергами до модних кав’ярень. Інші ж тихо стоять і зберігають свою пам’ять. Ростиславська на Шулявці — саме з таких.

Невелика, скромна, затиснута між типовими радянськими п’ятиповерхівками, вона вмістила на кількох сотнях метрів казарми 1910 року, першу київську споруду в стилі конструктивізм та назву, за яку місто боролося й повертало собі 56 років. Тут є про що розповісти та заради чого звернути з більш людних маршрутів.

Де вона знаходиться

Ростиславська вулиця розташована у Шевченківському районі Києва, в історичній місцевості Шулявка. Вона пролягає від вулиці В'ячеслава Чорновола до вулиць Богдана Гаврилишина та Коперника; поруч прилягає вулиця Шолуденка.

На перший погляд — тиха житлова артерія з переважно середньоповерховою радянською забудовою. Але варто придивитися уважніше.

Історія назви: від Лагерної до Рибалка – і назад до Ростиславської

Топонімічна біографія цієї вулиці — майже конспект київської історії за півтора століття. У середині XIX століття тут сформувалася Лагерна вулиця — дорога до казарм Луцького полку на Дегтярівській. Певний час різні її ділянки фігурували у документах як 1-ша та 2-га Лагерна, а 1944 року обидві об'єднали під назвою Табірна — фактично той самий "лагерний" топонім, лише в українському перекладі.

У повоєнні роки під час масштабного знесення старої забудови вулицю скоротили до сучасних розмірів. Разом із нею зникли й кілька сусідніх проїздів, зокрема вулиця, яка ще з середини XIX століття мала назву Ростиславська і вела своє ім'я від київського князя Ростислава Мстиславича.

1967 року вулиці дали нове ім'я — Маршала Рибалка, на честь радянського воєначальника Павла Рибалка, маршала танкових військ.

Але у 2023 році Київ повернув вулиці її дорадянське ім'я. Рішення про перейменування в межах деколонізації топоніміки підтримали понад 13 тисяч користувачів застосунку "Київ Цифровий". Так Ростиславська знову з'явилася на картах — вже не як данина радянському пантеону, а як звернення до власної, київської традиції.

Що варто побачити: архітектура двох епох

На короткій вулиці зосереджені принаймні дві будівлі, заради яких сюди варто завітати.

Корпус казарм, вул. Ростиславська, 10/8

Казарми 1910 року (будинки № 10/8 та № 6/27)

Зведені за проєктом архітектора Михайла Бобрусова у стилі неокласицизм. За тогочасними правилами місто зобов'язане було забезпечувати військових власним коштом, тому будівництво муніципальних "казармених" будинків було звичною практикою. До 1918 року тут розміщувалися дві батареї 33-ї артилерійської бригади.

Корпус казарм, вул. Ростиславська, 6/27

Сьогодні ці будівлі — один із небагатьох вцілілих прикладів міського військового будівництва початку ХХ століття в Києві.

Пожежне депо 1927 року (будинок № 11)

Це не просто старе депо — а перша споруда Києва у стилі конструктивізм. Збудована 1927 року архітектором Михайлом Анічкіним для Окркомгоспу, вона відображає перехід від еклектики й неокласики до лаконічної, функціональної естетики ранньої радянської авангардної архітектури.

Пожежне депо, вул. Ростиславська, 11

Ба більше — хронологічно ця будівля є точкою відліку цілої сторінки київського модернізму. Для знавців архітектури та дослідників міста це справжня знахідка.

Ростиславська сьогодні

Повернення історичної назви — не лише символічний жест. Це частина ширшого процесу, в якому Київ переосмислює своє міське середовище і повертає собі власну пам'ять замість нав'язаної.

Сьогодні Ростиславська — спокійна, небагатолюдна вулиця, яка поступово потрапляє на маршрути любителів міської архітектури та локальної історії. Кілька кварталів — і перед вами одразу три шари міста: дореволюційний, ранньорадянський та сучасний. Такі місця — рідкість навіть у Києві.

