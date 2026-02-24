Путін зробить його крайнім? Чому провальний наступ на Запоріжжі стане лебединою піснею Герасимова
-
-
Начальник Генштабу ЗС РФ припустився помилки, взявши на себе відповідальність
Публічне оголошення про відкриття нового стратегічного напрямку в Запорізькій області може обернутися серйозними наслідками для російського військового керівництва. У разі провалу операції відповідального за це вже фактично визначено.
Такою думкою з "Телеграфом" поділився військовий експерт Іван Тимочко. Вирок сам собі підписав Валерій Герасимов.
Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов публічно оголосив про відкриття нового стратегічного напрямку — Запорізького. Сам назвав, сам підкреслив, сам узяв відповідальність. Тимочко вважає, що це була помилка.
"Герасимов сам озвучив і сам для себе визначив — публічно акцентував, що відкриває ще один стратегічний напрямок у Запорізькій області. Тобто відповідальність він узяв на себе", – каже експерт.
Тепер, якщо операція провалиться, Путіну навіть не доведеться нічого пояснювати — крайній уже є. Очільнику Кремля легше буде його призначити винним.
"Я думаю, що це лебедина пісня Герасимова", — каже Тимочко.
За його словами, начальник Генштабу ЗС РФ — єдиний "динозавр", який досі лишається на своїй посаді з тих, хто починав війну проти України, окрім самого Путіна.
Нагадаємо, Росія атакувала Запоріжжя у роковини повномасштабного вторгнення. Є постраждалі.