Велика "зачистка" на півдні: чи вплинуло блокування Starlink на успіхи ЗСУ

Чи став хаос у російському зв'язку головним "бонусом" для українського наступу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили звільнили 300 квадратних кілометрів на південних напрямках фронту. Це сталося майже одночасно з тим, як Росія масово втратила доступ до терміналів Starlink, які вона роками нелегально використовувала на передовій.

Чи є між цими двома подіями прямий зв'язок?

"Телеграф" поспілкувався з військовим експертом Іваном Тимочком і з'ясував, наскільки насправді втрата Starlink вдарила по боєздатності російської армії — і чи стала вона причиною українських успіхів.

Росія роками возила Starlink на фронт як контрабанду — і от це вийшло їй боком

Те, що відбулося зі Starlink у росіян, — це не просто технічна проблема. За даними Bloomberg, які посилаються на високопоставлених європейських дипломатів та представників НАТО, комунікаційні труднощі Росії безпосередньо пов'язані з деякими нещодавніми успіхами України на полі бою.

Іван Тимочко

Росія використовувала тисячі терміналів Starlink на лінії фронту. Частину з них завозили через треті країни, частину — через відверті корупційні схеми. Іван Тимочко каже, що це вже вилилося у гучні кримінальні справи: "В Росії за цю історію посадили декількох офіцерів, генералів. Вони перетворили поставку Starlink на суто корупційний бекграунд, а російські системи зв'язку не впроваджували".

Простіше кажучи: замість того, щоб розвивати власний військовий зв'язок, частина командирів просто заробляла на Starlink — реєструвала термінали на підставних осіб, брала відкати, організовувала схеми постачання. А тепер, коли доступ закрито, ціле обладнання, в яке ці термінали були вбудовані, перетворилося на металобрухт.

"Велика кількість російського обладнання, в яке були інтегровані Starlink, не зможе використовуватися. Ті ж самі "молнії" та інші системи, в яких вони були вже вмонтовані — Starlink перетворить їх на брухт або змусить переобладнувати", — пояснює Тимочко.

300 квадратних кілометрів — і причина тут не в чужих супутниках, а в місяцях підготовки

Але чи означає все це, що саме блокування Starlink спровокувало українські успіхи на півдні? Тимочко відповідає прямо: "Ні. Це, скажімо так, приємний бонус".

За його словами, військові операції не будуються на раптових зовнішніх подіях — навіть таких резонансних, як відключення Starlink.

Військові операції готуються завчасно — тижні, а швидше за все місяці. Кожна операція — це величезна кількість механізмів від банального планування до державних замовлень конкретної продукції на перспективу через два, три, десять місяців, Іван Тимочко.

Те, що українські успіхи збіглися у часі з проблемами Росії зі зв'язком, — це збіг. Приємний, але збіг. "Військові операції не будуються ні на емоціях, ні на якихось попередніх політичних рішеннях", — каже експерт.

Крім того, сам факт операції довго приховувався. Першими про наступ закричали росіяни — потім підхопили західні ЗМІ. Українські джерела до останнього казали "стабілізаційні дії", потім "зачистка". І лише після слів Зеленського про 300 кілометрів тема відкрито зазвучала в українському інформпросторі.

Термінали Старлінк.

Starlink — це цивільний зв'язок. А у Росії є ще й власний — і це важливо розуміти

Ще один момент, який легко упустити в дискусії про Starlink: це цивільна технологія. Не військова.

"Будь-яка армія має свій військовий зв'язок, свої частоти, які вона використовує, під які будує техніку, обладнання, під яких навчають фахівців. Американська армія теж не використовує Starlink — у них є абсолютно свій окремий армійський зв'язок", — пояснює Тимочко.

Росія не виняток. У неї є власні системи радіозв'язку, радіолокації, супутники. Тимочко визнає, що вони не найкращі, але й не найгірші: "Росія має один з непоганих систем і радіозв'язку, і радіолокаційної роботи".

Тому втрата Starlink — це удар на тактичному рівні: конкретне обладнання, конкретні підрозділи, конкретні операції. Але не зміна загальної картини. "Це вплине на тактичному рівні. На стратегічному — ні", — підсумовує експерт.

"Лебедина пісня Герасимова": чому головний військовий Росії сам підписав собі вирок

Валерій Герасимов

Є ще один персонаж цієї історії, про якого варто сказати окремо. Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасімов публічно оголосив про відкриття нового стратегічного напрямку — Запорізького. Сам назвав, сам підкреслив, сам узяв відповідальність.

Тимочко каже, що це була помилка: "Герасімов сам озвучив і сам для себе визначив — публічно акцентував, що відкриває ще один стратегічний напрямок у Запорізькій області. Тобто відповідальність він узяв на себе".

Тепер, якщо операція провалиться, Путіну навіть не доведеться нічого пояснювати — крайній уже є. "Путіну легше буде його призначити винним", — зазначає експерт.

"Я думаю, що це лебедина пісня Герасімова", — каже Тимочко. За його словами, Герасимов — єдиний "динозавр", який досі лишається на своїй посаді з тих, хто починав цю війну проти України. Окрім самого Путіна.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що росіяни придумали лазівку, як повернути Starlink. В Україні сказали, чим відповідатимуть.