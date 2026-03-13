"Бився" з Усиком і підкорив Голлівуд: як Двейн "Скеля" Джонсон став другом України

Найоплачуваніший актор Голівуду знову підтримав українців

Відомий голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон несподівано опублікував відеозвернення до командира 425-го штурмового полку Юрія Гаркова (позивний "Скеля"). Зірка Голлівуду втішається тим, що український воїн є його фанатом.

Що потрібно знати

Джонсон публічно підтримав українців після початку повномасштабного вторгнення РФ

"Скеля" записав відеозвернення українському офіцеру у березні 2026 року

Двейн знімався у фільмі з Олександром Усиком

Відповідний коментар Джонсона розмістили на сторінці полку в Instagram. Телеграф розповідає, що ще пов’язує Двейна з Україною.

Пан командир Юрій. Від однієї "Скелі" до іншої. Брате, я посилаю тобі любов з "залізного раю". Я тільки-но завершив тренування, і подумав, що буде доречно відправити тобі це повідомлення, бо чув, що ти мій фанат, і це честь для мене. Двейн "Скеля" Джонсон

Джонсон є найоплачуванішим актором Голлівуду за останній час. Він має величезну фанатську базу у всьому світі. Раніше Двейн неодноразово висловлював слова підтримки українського народу у боротьбі проти російських окупантів. Наприклад, 2022 року він нагородив мера Києва Віталія Кличка нагородою Артура Еша за мужність, наголосивши на героїзмі українських захисників та захисниць.

Війна в Україні важким тягарем лежить на наших серцях. Тисячі людей загинули, мільйони залишили власні будинки. А війна триває. У столиці України, Києві, ви знайдете багато сміливих чоловіків та жінок, які б’ються за свою країну. Серед них – неординарний чоловік, на ім'я Віталій Кличко. Двейн "Скеля" Джонсон

Крім того, Джонсон встиг попрацювати з українським боксером Олександром Усиком під час знімання фільму "The Smashing Machine". У фільмі українець зіграв легендарного українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, а Джонсон — американського борця та дворазового чемпіона UFC Марка Керра. "Скеля" зізнавався, що боявся ударів Усика під час фільмування.

Швидкість Олександра вражає, я боявся, що один із його ударів випадково дійде до ціли і я поїду одразу до лікарні. Двейн "Скеля" Джонсон

Нагадаємо, зараз Усик веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Цей бій відбудеться у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.