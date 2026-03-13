На Волинь іде справжнє весняне тепло: чи можна буде на вихідних посмажити шашлик

В ці дні можна забути про зимові речі

Погода у Волинській області у другій декаді березня буде по-справжньому весняною. На вихідних, 14 та 15 березня, стовпчики термометра показуватимуть стабільний та досить великий "плюс".

За даними синоптиків Укргідрометцентру, у суботу, 14 березня, на території області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +14…+17°C .

Зокрема, у Луцьку та Ковелі очікується до +17°C, у Шацьку та Володимирі — близько +16°C. Нічні показники будуть скромнішими: від +3°C до +5°C, а в обласному центрі вночі можливе зниження до 0…+2°C.

Погода у Волинській області 14 березня

У неділю, 15 березня, тепла погода збережеться, хоча температура дещо знизиться на 1–2 градуси. Вдень по області прогнозують +13…+16°C. У Луцьку, Шацьку та Володимирі стовпчики термометрів піднімуться до +15°C, у Ковелі буде найтепліше — до +16°C. Нічна температура залишатиметься в діапазоні +3…+5°C, у Луцьку — близько 0…+2°C.

Погода у Волинській області 15 березня

Своєю чергою, метеорологічний сервіс Ventusky підтверджує сприятливий прогноз. Згідно з онлайн-картами опадів, як у суботу, так і в неділю (14 та 15 березня), на всій території Волинської області опадів не передбачається.

Небо над Луцьком, Ковелем, Маневичами та іншими населеними пунктами краю буде чистим від дощових хмар, що дозволить повноцінно насолодитися першим сонячним теплом березня.

