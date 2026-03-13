"Дрался" с Усиком и покорил Голливуд: как Дуэйн "Скала" Джонсон стал другом Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Самый высокооплачиваемый актер Голливуда вновь поддержал украинцев
Известный голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон неожиданно опубликовал видеообращение к командиру 425-го штурмового полка Юрию Гаркавому (позывной "Скала"). Звезда Голливуда польщен тем, что украинский воин является его фанатом.
Что нужно знать
- Джонсон публично поддержал украинцев после начала полномасштабного вторжения РФ
- "Скала" записал видеообращение украинскому офицеру в марте 2026 года
- Дуэйн снимался в фильме с Александром Усиком
Соответствующий комментарий Джонсона разместили на странице полка в Instagram. "Телеграф" рассказывает, что еще связывает Дуэйна с Украиной.
Господин командир Юрий. От одной "Скалы" к другой. Брат, я посылаю тебе любовь из "железного рая". Я только что завершил тренировку, и подумал, что будет уместно отправить тебе это сообщение, потому что слышал, что ты мой фанат, и это честь для меня.
Джонсон является самым высокооплачиваемым актером Голливуда за последнее время. Он имеет огромную фанатскую базу по всему миру. Ранее Дуэйн неоднократно высказывал слова поддержки украинскому народу в борьбе против российских оккупантов. К примеру, в 2022 году он наградил мэра Киева Виталия Кличко наградой Артура Эша за мужество, отметив героизм украинских защитников и защитниц.
Война в Украине тяжелым грузом лежит на наших сердцах. Тысячи людей погибли, миллионы покинули собственные дома. А война продолжается.
В столице Украины, Киеве, вы найдете много смелых мужчин и женщин, которые бьются за свою страну. Среди них – неординарный мужчина по имени Виталий Кличко.
Кроме того, Джонсон успел поработать с украинским боксеров Александром Усиком во время съемок фильма "The Smashing Machine". В фильме украинец сыграл легендарного украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина, а Джонсон — американского борца и двукратного чемпиона UFC Марка Керра. "Скала" признавался, что боялся ударов Усика во время съемок.
Скорость Александра поражает, я боялся, что один из его ударов случайно дойдет до цели и я поеду сразу в больницу.
Напомним, сейчас Усик ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.