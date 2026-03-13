"Дрался" с Усиком и покорил Голливуд: как Дуэйн "Скала" Джонсон стал другом Украины

Самый высокооплачиваемый актер Голливуда вновь поддержал украинцев

Известный голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон неожиданно опубликовал видеообращение к командиру 425-го штурмового полка Юрию Гаркавому (позывной "Скала"). Звезда Голливуда польщен тем, что украинский воин является его фанатом.

Что нужно знать

Джонсон публично поддержал украинцев после начала полномасштабного вторжения РФ

"Скала" записал видеообращение украинскому офицеру в марте 2026 года

Дуэйн снимался в фильме с Александром Усиком

Соответствующий комментарий Джонсона разместили на странице полка в Instagram. "Телеграф" рассказывает, что еще связывает Дуэйна с Украиной.

Господин командир Юрий. От одной "Скалы" к другой. Брат, я посылаю тебе любовь из "железного рая". Я только что завершил тренировку, и подумал, что будет уместно отправить тебе это сообщение, потому что слышал, что ты мой фанат, и это честь для меня. Дуэйн "Скала" Джонсон

Джонсон является самым высокооплачиваемым актером Голливуда за последнее время. Он имеет огромную фанатскую базу по всему миру. Ранее Дуэйн неоднократно высказывал слова поддержки украинскому народу в борьбе против российских оккупантов. К примеру, в 2022 году он наградил мэра Киева Виталия Кличко наградой Артура Эша за мужество, отметив героизм украинских защитников и защитниц.

Война в Украине тяжелым грузом лежит на наших сердцах. Тысячи людей погибли, миллионы покинули собственные дома. А война продолжается. В столице Украины, Киеве, вы найдете много смелых мужчин и женщин, которые бьются за свою страну. Среди них – неординарный мужчина по имени Виталий Кличко. Дуэйн "Скала" Джонсон

Кроме того, Джонсон успел поработать с украинским боксеров Александром Усиком во время съемок фильма "The Smashing Machine". В фильме украинец сыграл легендарного украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина, а Джонсон — американского борца и двукратного чемпиона UFC Марка Керра. "Скала" признавался, что боялся ударов Усика во время съемок.

Скорость Александра поражает, я боялся, что один из его ударов случайно дойдет до цели и я поеду сразу в больницу. Дуэйн "Скала" Джонсон

Напомним, сейчас Усик ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.