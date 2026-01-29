Воротар збірної України забив "Реалу" і став героєм дня у Лізі чемпіонів (відео)

Українець вивів свою команду у стиковий раунд ЛЧ

У середу, 28 січня, завершився основний етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Цей день увійде в історію португальської "Бенфіки", головного єврокубка та українського футболу.

Що потрібно знати

"Бенфіка" обіграла "Реала" — 4:2

Трубін забив 4-й гол португальців

Лісабонський клуб вийшов у стики ЛЧ через кращу різницю голів

Річ у тому, що лісабонський клуб переграв іспанський "Реал", а вирішальний гол був забитий у компенсований час українським воротарем Анатолієм Трубіним. Про це повідомляє "Телеграф".

Під завісу другого тайму "Бенфіка" перемагала "Реал" з рахунком 3:2 і вела заочну боротьбу за місце у плей-оф Ліги чемпіонів з "Марселем" та "Пафосом". Орли заробили перспективний стандарт на чужій половині поля, і Трубін пішов у чужий штрафний майданчик. Норвежець Аурснес виконав навіс, а Анатолій головою переправив м’яч у ворота Вершкових. Рахунок став 4-2, і "Бенфіка" внаслідок кращої різниці голів виборола останню путівку у плей-оф ЛЧ.

"Бенфіка" обійшла "Марсель" та "Пафос"

