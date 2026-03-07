Були найпопулярнішим презентом: які парфуми дарували жінками на 8 березня в часи СРСР

Міжнародний жіночий день був одним з найулюбленіших свят в Країні Рад

В СРСР парфуми були одним з традиційних подарунків на 8 Березня. Духи могли стати не лише знаком уваги, а й способом висловити почуття та навіть освідчитись в коханні.

Парфуми до 8 березня випускали всі косметичні фабрики СРСР. "Телеграф" розповість про найпопулярніші духи, які дарували жінкам в ті часи.

Що потрібно знати:

Парфуми були в СРСР популярним подарунком на 8 березня

Асортимент ароматів був доволі широким

Традиційні "подарункові" духи мали свіжий талегкий аромат

В радянські часи, традиційні черги за мімозою і тюльпанами вишиковувалися вранці 8 Березня. А у відділи парфумерії чоловіки йшли напередодні. Звичайно були й ті, хто купував подарунки заздалегідь, але все одно рік у рік 7 березня в універмагах та крамницях виникав ажіотаж.

Найвідомішими "восьмеберезневими" духами були "Міжнародний жіночий день 8 березня", випуск яких розпочався ще у 1930-тих роках. Це був аромат весни — в склад входили мімоза і конвалія, гіацинт і фіалка та інші квіти.

Духи "Міжнародний жіночий день 8 березня"

Також напйпопулярнішими традиційними ароматами на 8 Березня в СРСР були "Червона Москва", "Конвалія срібляста", "Вечір", "Білий бузок" та інші.

Духи "Червона Москва"

Традиція випускати аромати до важливих дат чи подій з'явилася в СРСР ще з 1930-х й тривала до 1980 років. І Міжнародний жіночий день не був винятком.

Духи "Конвалія срібляста"

Тому ті, хто підходив до привітання коханих жінок творчо, міг вибрати парфумерний подарунок, що "говорить" сам за себе, на будь-який смак і бюджет — від простеньких флакончиків до витончених кришталевих або флаконів з матового скла, що мали дорогий і солідний вигляд.

Духи "Вечір"

Такими духами користувались дуже рідко. В багатьох жінок вони так і стояли в шафі чи серванті за склом, як прикраса.

Духи "Білий бузок"

Подарованими на 8 Березня духами можна було висловити свої почуття або освідчитись у коханні. Головне було не відкладати покупку на останній момент, коли в магазинах все змітали, і доводилося вже обрати з того, що залишилось.

В СРСР можна було висловити свої почуття за допомогою парфумів

