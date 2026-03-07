Рус

Були найпопулярнішим презентом: які парфуми дарували жінками на 8 березня в часи СРСР

Часто парфуми слугували прикрасою в квартирі. Фото Колаж "Телеграфу"

Міжнародний жіночий день був одним з найулюбленіших свят в Країні Рад

В СРСР парфуми були одним з традиційних подарунків на 8 Березня. Духи могли стати не лише знаком уваги, а й способом висловити почуття та навіть освідчитись в коханні.

Парфуми до 8 березня випускали всі косметичні фабрики СРСР. "Телеграф" розповість про найпопулярніші духи, які дарували жінкам в ті часи.

В радянські часи, традиційні черги за мімозою і тюльпанами вишиковувалися вранці 8 Березня. А у відділи парфумерії чоловіки йшли напередодні. Звичайно були й ті, хто купував подарунки заздалегідь, але все одно рік у рік 7 березня в універмагах та крамницях виникав ажіотаж.

Найвідомішими "восьмеберезневими" духами були "Міжнародний жіночий день 8 березня", випуск яких розпочався ще у 1930-тих роках. Це був аромат весни — в склад входили мімоза і конвалія, гіацинт і фіалка та інші квіти.

Духи "Міжнародний жіночий день 8 березня"
Духи "Міжнародний жіночий день 8 березня"

Також напйпопулярнішими традиційними ароматами на 8 Березня в СРСР були "Червона Москва", "Конвалія срібляста", "Вечір", "Білий бузок" та інші.

Духи "Червона Москва"
Духи "Червона Москва"

Традиція випускати аромати до важливих дат чи подій з'явилася в СРСР ще з 1930-х й тривала до 1980 років. І Міжнародний жіночий день не був винятком.

Духи "Конвалія срібляста"
Духи "Конвалія срібляста"

Тому ті, хто підходив до привітання коханих жінок творчо, міг вибрати парфумерний подарунок, що "говорить" сам за себе, на будь-який смак і бюджет — від простеньких флакончиків до витончених кришталевих або флаконів з матового скла, що мали дорогий і солідний вигляд.

Духи "Вечір"
Духи "Вечір"

Такими духами користувались дуже рідко. В багатьох жінок вони так і стояли в шафі чи серванті за склом, як прикраса.

Духи "Білий бузок"
Духи "Білий бузок"

Подарованими на 8 Березня духами можна було висловити свої почуття або освідчитись у коханні. Головне було не відкладати покупку на останній момент, коли в магазинах все змітали, і доводилося вже обрати з того, що залишилось.

В СРСР можна було висловити свої почуття за допомогою парфумів
В СРСР можна було висловити свої почуття за допомогою парфумів

Раніше "Телеграф" розповідав, які квіти подарувати жінці на 8 Березня. Серед варіантів можуть бути тюльпани, троянди або щось екзотичне.

