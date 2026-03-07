Не купуйте квіти, поки не дізнаєтесь це. Як нас обманюють на 8 березня (фото)

Торговці мають безліч способів приховати плачевний стан квітів

Квіти на 8 березня — це традиційний подарунок для жінок та дівчат. Але недоброчесні продавці обманюють покупців, і замість приємного презенту можна отримати суцільне розчарування.

Флористи вдаються як до очевидних, так і до більш прихованих хитростей. Сайт Social.org розповів, як не потрапити на їхній гачок.

Квіти екзотичних відтінків

Флористи фарбують неякісні квіти

За допомогою фарбування продавці приховують невеликі дефекти, плями, або зів'ялі пелюстки. Щоб пофарбувати квітку, флористи або тримають її у воді з аніліновим барвником, або фарбують аерозольною фарбою. Такі квіти "проживуть" у домашніх умовах — 2-3 дні.

Блискітки на пелюстках

Блискітки приховують недоліки

Квіти, які вкрили блискітками, швидше за все, з "нюансами". Таким чином торгівці зазвичай намагаються приховати недоліки на квітах світлих відтінків — зів'ялі краї пелюсток, чи плями.

Надмір яскравої упаковки та зайвий декор

Яскрава упаковка та надмір декору у букеті — спосіб відвернути увагу покупця від неякісних квітів. Краще самому обрати квіти та попросити загорнути їх та прикрасити.

Квіти, зібрані з окремих пелюсток

Ліворуч троянди, зібрані з окремих пелюсток, праворуч - справжні

Досвідчений флорист легко здатний змайструвати з опалих пелюсток красивий бутон і навіть цілий букет. Потрібно лише трохи часу та спеціальний клей. Стояти такі квіти не будуть.

Елементи, які підтримують квіти

Букет, який тримається завдяки спеціальним елементам

Такий букет виглядає незвично та може здаватися вишуканим. Проте насправді, ці "вії" мають завдання підтримувати квіти, що вже в'януть.

Бутони, які ніколи не розпустяться

Багато троянд мають щільну основу. Квіткарі знімають прив'ялі пелюстки до "бутона". Недосвідчений покупець може не розпізнати хитрість, думаючи, що квітки розпустяться, але цього не буде.

Зламані та несвіжі квіти у кошиках

Кошик із квітами може виглядати гарно, але треба уважно дивитися з чого складена композиція

Для цих композицій найчастіше використовують квітки, які вже майже "вмерли". Наприклад, кущові хризантеми — продавець видаляє квітки з ознаками в'янення, а решту використовує для створення "свіжої" композиції. В таких кошиках буде багато декоративних елементів.

