Це "місце сили" знають одиниці: де в Україні є старовинне село, яке заряджає енергією

Нині у селі проживає менше 1000 осіб

Україна багата на дивовижні локації, які багато хто називає "місцями сили", оскільки вони мають особливу енергетику. Серед них і старовинне село Буша у Вінницькій області, про багату спадщину та незвичайні таємниці якого знають далеко не всі.

"Телеграф" вирішив докладніше розповісти про це захоплююче місце. Ми з’ясували, звідки походить назва поселення і що в ньому особливого.

Село Буша — чому це "місце сили" і що там знаходиться

У Ямпільському районі Вінницької області заховано дивовижне село Буша, яке знаходиться біля злиття двох річок – Мурафа та Бушанка. Перші письмові згадки про нього відносяться до XVI століття, а вже в 1629 поселення отримало статус міста.

Завдяки вигідному розташуванню на перетині торгових шляхів Буша перетворилася на місто-фортецю Брацлавського воєводства, яке відігравало важливу роль у захисті Поділля. Але в 1654 році його обложили польські війська.

Покажчик у селі Буша, Фото: Wikipedia

Згідно з легендою, під час оборони дружина сотника Завісного, розуміючи, що місто впаде, підірвала пороховий склад і пожертвувала собою, щоб затримати ворога. Після цієї трагедії фортеця була зруйнована, а місто втратило своє значення. Від колишніх укріплень уціліла лише одна вежа, яку пізніше відреставрували та переробили на дзвіницю.

За однією з версій, поселення отримало свою назву від імені єдиної уцілілої мешканки на ім’я Басе (Буше): "Буша — залишилася одна душа". Ще вважають, що назва може бути пов’язана безпосередньо з річкою Бушанкою, біля злиття якої розташоване поселення.

Як виглядає село Буша, Фото: Tamtour.com

Нове життя це історичне місце набуло у 2000 році, коли тут створили Державний історико-культурний заповідник. На його території можна побачити музей трипільської культури, старовинний козацький цвинтар XVIII–XIX століть, парк мурованих скульптур та інші пам’ятники.

Заповідник Буша, Фото: Wikipedia

Саме поєднання стародавньої історії та незвичайної природи зробило Бушу "місцем сили", багато відвідувачів кажуть, що в цій місцевості особлива атмосфера, яка заряджає енергією, ніби перебуваєш в іншому вимірі.

Що знаходиться в Буші, Фото: busha.com.ua

Сьогодні на території заповідника працює музей просто неба. Неподалік села знаходиться мальовничий каньйон з нависаючими скелями та печерами. Величезні кам’яні валуни тут мають дивні форми й навіть власні назви — Гриб, Баран і Висячка. Ці природні ландшафти роблять територію особливо привабливою для мандрівників.

Скельний храм у селі Буша, Фото: My phototravel

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є село, назва якого збиває з пантелику всіх приїжджих. Воно звучить так, наче це повний провал.