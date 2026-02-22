Російська спортсменка вкрала лижі суперниці на Олімпіаді
"Нейтральна" лижниця "прославилася" на Іграх
У неділю на Олімпійських іграх в Італії відбувся лижний марафон серед жінок. Під час гонки стався незвичайний інцидент із "нейтральною" спортсменкою з Росії Дар'єю Непряєвою.
Що потрібно знати
- На Іграх пройшли жіночі лижні перегони на 50 км класичним стилем
- Росіянка Непряєва під час зміни лиж взяла екіпірування німкені Хенніг
- Організатори дискваліфікували "нейтралку" після гонки, її результат анульовано
"Нейтральна" Непряєва під час гонки переплутала створ у транзитній зоні марафону, фактично вкравши лижі у німкені Катарини Хенніг. Організатори дозволили росіянці завершити марафон, проте її результат було анульовано, передає "Телеграф".
На відсічці 21,6 км. Дар'я вирішила поміняти лижі. "Нейтралка" стартувала під 14-м номером, а тому мала скористатися для зміни екіпірування 14-м боксом. Однак залізла у 12-й бокс, забравши лижі у суперниці під 12-м номером.
Хенніг вирішила не змінювати лижі на цій відмітці, а тому витівка росіянки практично не вплинула на результат німкені, яка фінішувала 9-ою. Росіянку, яка дісталася фінішу 11-ою, дискваліфікували.
На Олімпіаді відбувся 16-й ігровий день, українські спортсмени цього дня не виступали. Нагадаємо, збірна України було представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами в 11 видах спорту. Штучний інтелект вважав, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту, проте Синьо-жовті залишились без нагород.