Російська спортсменка вкрала лижі суперниці на Олімпіаді

"Нейтральна" лижниця "прославилася" на Іграх

У неділю на Олімпійських іграх в Італії відбувся лижний марафон серед жінок. Під час гонки стався незвичайний інцидент із "нейтральною" спортсменкою з Росії Дар'єю Непряєвою.

Що потрібно знати

На Іграх пройшли жіночі лижні перегони на 50 км класичним стилем

Росіянка Непряєва під час зміни лиж взяла екіпірування німкені Хенніг

Організатори дискваліфікували "нейтралку" після гонки, її результат анульовано

"Нейтральна" Непряєва під час гонки переплутала створ у транзитній зоні марафону, фактично вкравши лижі у німкені Катарини Хенніг. Організатори дозволили росіянці завершити марафон, проте її результат було анульовано, передає "Телеграф".

На відсічці 21,6 км. Дар'я вирішила поміняти лижі. "Нейтралка" стартувала під 14-м номером, а тому мала скористатися для зміни екіпірування 14-м боксом. Однак залізла у 12-й бокс, забравши лижі у суперниці під 12-м номером.

Хенніг вирішила не змінювати лижі на цій відмітці, а тому витівка росіянки практично не вплинула на результат німкені, яка фінішувала 9-ою. Росіянку, яка дісталася фінішу 11-ою, дискваліфікували.

На Олімпіаді відбувся 16-й ігровий день, українські спортсмени цього дня не виступали. Нагадаємо, збірна України було представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами в 11 видах спорту. Штучний інтелект вважав, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту, проте Синьо-жовті залишились без нагород.